I dag findes der mange hjælpemidler, der gør danskundervisningen nemmere for ordblinde skoleelever. Et IT-nedbrud besværliggjorde dog i maj afgangsprøven for mange 9. klasseselever. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Ordblinde kan komme til omprøve - men ved det ikke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ordblinde kan komme til omprøve - men ved det ikke

En afgangsprøve i maj endte som et mareridt for ordblinde i 9. klasse på grund af et IT-nedbrud. Nu kan de komme til omprøve, men politiker bekymres over, at elever ikke kender til muligheden.

Slagelse - 13. oktober 2021 kl. 18:31 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

For mange ordblinde er hjælpemidler en absolut nødvendighed i danskundervisningen. Derfor løb det også mange koldt ned ad ryggen, da de tilbage i maj måned ikke kunne tilgå deres IT-hjælpemiddel under 9. klassernes afgangsprøve i skriftlig dansk.

Det skyldtes et IT-nedbrud. - Det svarer stort set til, hvis en døv elevs høreapparat stoppede med at virke - på grund af en fejl fra producenten - få minutter inden mundtlig eksamen.

Sådan skriver byrådspolitiker i Slagelse Kommune Christopher Trung Paulsen (V) i et Facebook-opslag, der sammen med Ordblindeforeningen var med til at lægge et pres på børne- og undervisningsministeriet.

I dag kan eleverne derfor tage en omprøve til december. Der er bare ét problem.

- Desværre hører vi fra flere, at de ikke er blevet gjort opmærksomme på muligheden, fortæller Christopher Trung Paulsen til Sjællandske.

Ikke godt nok Hans opslag, der blev skrevet på Facebook den 8. maj, blev hurtigt delt over 1000 gange af andre, der var enige i, at eleverne skulle sikres en omprøve.

Efter den skriftlige eksamen, hvor flere ordblinde elever ikke kunne tilgå hjælpemidlet AppWriter, valgte børne- og undervisningsministeriet oprindeligt, at der ikke skulle gives mulighed for en omprøve, men at eleverne i stedet skulle tilbydes at få overført deres standpunktskarakterer.

- Det var bare ikke godt nok i en tid, hvor eleverne ikke har kunnet gå i skole i ca. 100 ud af de 200 skoledage grundet corona-nedlukningen, mener Christopher Trung Paulsen.

Selv om elever nu kan komme til omprøve, er der dog udelukkende tale om et tilbud. Eleverne kan altså frit vælge, om de vil tage imod muligheden eller ej.

Kan få betydning - Derfor opfordrer jeg til, at der skabes opmærksomhed om denne mulighed. Fordi karakteren godt kan have betydning for nogen i forhold til adgangskrav til deres drømmeuddannelse, siger Christopher Trung Paulsen og uddyber:

- En fejl i et IT-redskab skal ikke have sådan en markant negativ indflydelse på elevernes drømme, fordi de er afhængige af redskabet som følge af deres handicap, fastslår han.

Elever, der tager imod tilbuddet om en omprøve kan ikke få en lavere karakter, end den de fik til den oprindelige prøve, hvor der opstod IT-nedbrud. Efter omprøven udsteder skolen imidlertid et nyt bevis til eleven, såfremt eleven har forbedret sin prøvekarakter.