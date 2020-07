Optræk til ballade igen mellem ophavsmænd til masseslagsmål

Et slagsmål mellem to duellerende grupperinger på Motalavej i Korsør sendte lørdag aften adskillige politivogne, hundepatruljer og betjente til boligområdet.

Ordensmagten fik de to iltre grupper til at dæmpe sig og gå hver til sit, ligesom politiet var til stede det meste af aftenen grundet balladen. Uroen førte ikke til anholdelser.

Søndag aften var den gal igen. Her nåede de to grupper ifølge vagtchef Lars Denholt, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, ikke at fare i flæsket på hinanden.

- Modsat lørdag var der kun optræk til ballade, og sandsynligheden er stor for, at det er de samme mennesker, der er tale om. Vi havde heldigvis folk i området, som nåede hurtigt frem efter et højlydt skænderi. Nu vil vi være til stede resten af aftenen for at sikre ro, siger han og oplyser, at man ikke kan udelukke, at det kan føre til anholdelser.

- Det vil vi se på de kommende dage, siger han.