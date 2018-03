Optimismen er vendt tilbage på sommerhusmarkedet

Men det ser nu ud til at vende. En ny analyse fra Realkredit Danmark slår fast, at der er en større optimisme på sommerhusmarkedet, og på Vest - og Sydsjælland er der sket en prisudvikling på sommerhuse på fire procent det seneste år, hvilket som bekendt er et sommerhusområde med blandt andet Stillinge Strand og Bilsø Strand.

- Den optimisme smitter af på os og i Slagelse Kommune, hvor vi kan mærke, at folk generelt er langt mere optimistiske omkring markedet. Det er stille og roligt begyndt at vende, og vi kan se, at sommerhusene ikke ligger så lang tid mere, fortæller Carsten Nordbo, der dog ikke vil gå så langt som at kalde det et »boom« i salg af sommerhuse.