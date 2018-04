Opsiger cafeteria-aftale i Storebæltshallen

De stigende udgifter er én ting, men et andet punkt, Kjeld Jørgensen ligeledes lægger vægt på, er, at antallet af arrangementer i hallen er stødt nedadgående, og det kan mærkes på omsætningen.

- Tidligere har vi jo levet af de store arrangementer, og når de begynder at trække følehornene til sig, så bliver det for alvor svært at få gang i salget. Her må man overveje, om man er kommet op på et niveau, hvor man skræmmer dem væk, siger Kjeld Jørgensen.