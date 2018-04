Det er ikke ligetil at få en beboer smidt ud af sin bolig. Slet ikke, hvis vedkommende gør indsigelse, som en lejer på Århusvej i Slagelse har gjort.

Opsigelse af dømt lejer er endt i rettens syltekrukke

Slagelse - 23. april 2018 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dom for trusler syntes at være punktummet, der skulle sættes. Men nej.

Den 35-årige og eneste tilbageværende beboer i det nedlagte socialpsykiatriske botilbud »Ungekollegiet« på Århusvej i Slagelse, som i begyndelsen af marts blev dømt for at true en tidligere leder af stedet, bor stadig på adressen.

En dom, som ellers var den, der skulle til for at få manden smidt ud, ankede han på stedet ved Retten i Næstved, og nu ventes boligretten at træffe afgørelse om, hvorvidt dommen er tilstrækkeligt grundlag for at opsige hans lejemål.

Det skriver Sjællandske. Vestsjællands Almene Boligselskab, som står for de 12 boliger i afdelingen - hvoraf de 11 har stået tomme i over et år - har tidligere forsøgt at opsige lejeren. Sidste sommer mere nøjagtigt og i et formelt brev fra selskabets advokat, Advodan, som dog lejeren gjorde indsigelse imod.

- Vi har bedt ham om at flytte flere gange, men det vil han ikke. Så nu skal vi have rettens hjælp til det, og det tager sin tid. Det er vilkårene i et retssamfund, siger direktør Karsten Krüger, der indrømmer, at han er frustreret.

Det er nemlig retssystemet, man venter på, og ifølge direktøren er der ingen retsmøder i kalenderen. Endnu i hvert fald.

- Det er ikke manglende vilje fra vores side, men det er åbenbart sådan, retssystemet kører, siger han.

Ifølge Karsten Krüger er situationen ærgerlig. Ikke mindst for beboeren, som ikke burde bo på Århusvej, idet han er psykisk syg.

Ses der på tørre tal giver det da også mening at få lejeren ud i et andet tilbud. I øjeblikket spildes skattekroner i stor stil, da Slagelse Kommune betaler for de 11 ledige lejemål, der står tomme. Spildet beløber sig til rundt regnet 725.000 kroner om året.

