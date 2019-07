Forældre anklager tidligere medarbejder på Lille Egede Friskole for overgreb mod deres børn. Frustrationen er til at mærke. Foto: Jens Wollesen

Opsagt medarbejder beskyldes for seksuelle krænkelser

Slagelse - 11. juli 2019 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tidligere medarbejder på Lille Egede Friskole i Boeslunde ved Skælskør blev i fjor sendt hjem. Oplysningerne til forældrene var sparsomme grundet tavshedspligt, så baggrunden for hjemsendelsen, der endte med, at medarbejderen helt stoppede, forblev uvis. I hvert fald på papiret og i offentligheden.

Børn i skolens fribørnehave, Ravnereden, der pludselig i foråret 2018 ved middagsbordene beskrev episoder om grene i tissekonen, kys på maven inden middagsluren, slik på kinden og stønnen i øregangene, har dog gjort deres forældre klogere. Senere har det vist sig, at medarbejderen i praktisk forstand blev gået.

- Det er forfærdeligt, hvad der er sket, siger en far til en i dag fireårig pige, der i kølvandet på sagen i foråret sidste år tog sin datter ud efter at have indberettet til Slagelse Kommune og desuden anmeldt, hvad han betragter som seksuelle overgreb, til politiet i slutningen af marts 2018.

Forældrene til den pågældende pige er ikke alene om deciderede anklager om, at medarbejderen har forgrebet sig på deres datter. De er i øvrigt ikke et sekund i tvivl om, at der er foregået noget, der ikke burde have fundet sted.

En mor til en seksårig pige, som i dag også er blevet taget ud af institutionen, fortæller lignende historier, som både pigen og hendes storebror, der har oplevet medarbejderens adfærd på tæt hold i skolens SFO, har genfortalt.

- Første gang, jeg studser, er, da min søn siger, at XX er megaklam. Så spørger jeg jo om, hvorfor han siger sådan noget, fortæller moren, der ligeledes er anonym af hensyn til børnene.

- De beskriver alt muligt. Min datter pegede på maven og fortalte, hvor han havde kysset hende. Jeg væmmes stadigvæk, genfortæller moren i dagens Sjællandske.

Det undrer dog både hende og den fireårige piges familie, at sådan noget kan foregå, og hvordan skolen og dens personale synes at lukke ned for kommunikationen.

- Ingen siger noget, og ingen har bemærket noget ved medarbejderen. Det eneste, jeg kunne få at vide, var, at han var sygemeldt. Intet andet. Imens kan jeg se min datter grave sig dybere ned i et sort hul, lyder det fra moren, der kun ved et tilfælde fik at vide, at den pågældende reelt ikke var »sygemeldt«, men helt fjernet fra posten.

Det var dog flere måneder efter, at datteren havde udvist de første tegn på, at noget var galt.

- Det er et enormt svigt. Jeg sad på det tidspunkt med en pige med spisevægring og i mistrivsel, men ingen tog det seriøst at oplyse om de anklager, ledelsen kendte til, fortæller hun.

Ifølge skolens leder, Thomas Wimmer, har man fra skolens side givet alle de oplysninger, der var muligt. Men heller ikke mere end det grundet tavshedspligt.

Spørger du forældrene, mener de modsat, at skolen har slået en ring om sagen og forsøgt at neddysse den, eftersom det først var omkring sommeren 2018, at der blev orienteret om en sag af »alvorlig personalemæssig karakter«.

- Men alle forældre er blevet oplyst, og vi har ikke modtaget nogen andre henvendelser, siger skolelederen.

- Den pågældende medarbejder har været hjemsendt, siden vi blev bekendt med sagen, og er det fortsat, lød det i brevet, hvor det slås fast, at ledelsen og bestyrelsen »ikke kan gå på kompromis« med tavshedspligten, og at spørgsmål til personalet vedrørende sagen frabedes.

- Det er kritisabelt, at medarbejderne holder mund. Hvor mange børn er der ikke derude, som måske har været udsat for sådan noget, lyder frustrationen.