Leva Ejendomme, der har planer for indtil videre 96 boliger mellem Ingemannsvej og Parkvænget, ærgrer sig over signalerne fra Slagelse Byråd. Man frygter, at projektet ikke bliver til noget.

Opråb til politikere: Uenighed kan bremse stort boligprojekt

Leva Ejendomme melder sig nu i koret af boligudviklere, der ærgrer sig over byrådspolitikeres manglende enighed om reducering af krav om parkeringspladser ved nybyggerier. Også dugfriske anbefalinger om byggehøjde er som en spand koldt vand i hovedet på ejendomsselskabet, der har store planer for tidligere seminarium. Nu retter man en direkte appel til byrådet i Slagelse.

Ejendomsselskabet Leva Ejendomme A/S, der sammen med søsterselskabet EV-Bolig A/S administrerer et hav af boliger i Slagelse, er klar til at udvide porteføljen.

På Ingemannsvej i Slagelse ligger skitseprojektet allerede klar, og selv om planerne om - til at starte med - fire punkthuse fra stueplan til og med femte sal tidligere har fået naboer til at fare i blækhuset, mener man nu at have fundet en god, fordragelig løsning for indtil videre 96 lejligheder omkranset af grønne områder. Målet er på sigt at udvide til omkring 150 boliger.