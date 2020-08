Med cirka 450 indsamlede underskrifter på hånden, tager Karin Kristiansen nu skridtet videre og afholder en demonstration for at bremse ændringer og nedlukning af busruter i yderområderne i Slagelse Kommune. Privatfoto.

Opråb til byråd: »Giv os vores busruter tilbage«

Borgere i Slagelse Kommune vil have direkte busser med plads til alle. Sådan lyder budskabet inden en planlagt demonstration mandag, efter at flere har skrevet under på en protest mod nedlukning og ændringer i kommunens busruter.

»Vi tør ikke længere at satse på bussen.«

Sådan lyder bare én ud af mange tilkendegivelser, som 69-årige Karin Kristiansen har modtaget, efter hun for cirka en måned siden besluttede at starte en underskriftsindsamling.

Den skal bremse nedlukningen og ændringer af busruter i yderområderne i Slagelse Kommune, der gør det besværligt at komme for eksempel ind til byen.

Og med de mange tilkendegivelser fra andre utilfredse brugere af den kollektive trafik samt cirka 450 indsamlede underskrifter på hånden, tager Karin Kristiansen nu skridtet videre og afholder en demonstration med det samme formål.

Demonstrationen, der skal råbe kommunalpolitikere op, vil blive afholdt foran Slagelse Rådhus mandag den 31. august inden aftenens byrådsmøde.

- Nu har jeg skrevet mange mails. Og de er jo ikke blevet besvaret. Så nu prøver vi det her, forklarer Karin Kristiansen målsat.

Ventede på den kolde jord Ifølge den 69-årige kvinde, der bor for sig selv i Frølunde Fed 14 kilometer vest for Slagelse, opstod problemerne, da det politisk blev besluttet at lukke busrute 438 og samtidig ændre rute 902.

Busruten 438 var ifølge Karin Kristiansen den sidste mulighed for at tage en bus direkte fra Frølunde Fed til Slagelse by. Og tager man i dag rute 902, er man nødt til at gøre skift undervejs.

Det giver gener og resulterer ofte i fyldte busser, der efterlader passagerer, fortæller Karin Kristiansen og flere andre, som Sjællandske har været i kontakt med. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ifølge Karin Kristiansen, der bor for sig selv i Frølunde Fed 14 kilometer vest for Slagelse, opstod problemerne, da det politisk blev besluttet at lukke busrute 438 og samtidig ændre rute 902. I dag er det svært at komme til og fra Slagelse by, mener hun. Privatfoto



- Og er den ene bus forsinket, venter den næste ikke. Èn gang måtte jeg sidde i 50 minutter og vente på den kolde jord, fordi der ikke engang var et busskur, fortæller kvinden bag underskriftsindsamlingen og den kommende demonstration.

Håbet er, at rute 902 i fremtiden vil køre direkte mellem Korsør, Svenstrup, Frølunde Fed, Vemmelev og Slagelse uden skift undervejs. Og så skal der samtidig være busser nok i spidsbelastningen, så ingen risikerer at blive efterladt.

Købte sommerhus med busruter for øje Men også frustrationen over den nedlagte busrute 438 giver genlyd. Her er i stedet indsat såkaldte »fribusser«, hvis hovedformål er at transportere skoleelever.

Derfor kører busserne kun i hverdage mellem klokken 6.40 og klokken 17 og aldrig i skolernes ferier, selv om alle gratis kan benytte bussen.

"Så skal man bestille sin afrejse på nettet, men man kan ikke se busserne på rejseplanen, og man skal skifte undervejs."

- Vibeke Jankjær - Vibeke Jankjær Det skaber problemer for blandt andre 60-årige Vibeke Jankjær, der med sin familie ejer et sommerhus ved Kelstrup nær Kirke Stillinge nordvest for Slagelse.

- Så skal man bestille sin afrejse på nettet, men man kan ikke se busserne på rejseplanen, og man skal skifte undervejs, forklarer hun og peger på, at familien inden køb af sommerhuset i 2016 sikrede sig, at der var de nødvendige busruter.

- Så jeg blev simpelthen så gal, da jeg opdagede, at det pludselig var ændret. Uden vi overhovedet havde fået besked. Det er en meget stor forringelse af yderområderne, siger Vibeke Jankjær.

Også en mor fortæller i en tilkendegivelse til Karin Kristiansen, som Sjællandske har set, at hun er nødt til at lave sin arbejdstid om, så hun kan køre sin søn i skole.

Formand forstår det ikke Skal buslinjerne ændres, vil det ske ved næste trafikbestilling hos Movia, har formand for erhvervs- og teknikudvalget Villum Christensen (LA) tidligere forklaret til Sjællandske.

Dette behandles ved et udvalgsmøde i oktober.

- Vi arbejder ikke for en forringelse for landområderne, men vil komme med en plan for bedre og flere gratis ruter til efteråret, lovede Villum Christensen i juli, hvor han også undrede sig over den også på tidspunktet igangværende underskriftsindsamling.

"(...) det er jo ikke korrekt, at man ikke kan komme til Slagelse."

- Villum Christensen (LA), formand, erhvervs- og teknikudvalget - Villum Christensen (LA), formand, erhvervs- og teknikudvalget - Vi ændrede jo netop linje 902, så den kører gennem Frølunde, da linje 438 blev erstattet af gratisbussen. Så det er jo ikke korrekt, at man ikke kan komme til Slagelse, har udvalgsformanden forklaret til avisen.

Karin Kristiansen ved ikke, hvor mange der vil deltage ved demonstrationen, som vil foregå foran Slagelse Rådhus mandag fra klokken 16.45. Men der må dog maksimalt deltage 200, oplyser politiet i sin godkendelse af demonstrationen.

I kvarteret omkring Byskovvej vil beboer John Petersen imidlertid arbejde på at indsamle endnu flere underskrifter end de nuværende cirka 450. Det vil han gøre ved at gå fra dør til dør.

- Her bor mange ældre mennesker, der ikke har adgang til internettet. Men de skal også have lov til at skrive under. For særligt de er ramt af det her, slår han fast.