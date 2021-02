Folk i Korsør og Skælskør skal alligevel ikke ud på lange køreture for at få en hurtig coronatest. Hvis det altså passer dem at blive testet de to dage, teststederne skal holde åbent. Foto Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Opråb gav pote: Skælskør og Korsør får mini-testcentre

Kommunens forhandlinger med regionen og SOS International fører til flere muligheder for at blive lyntestet. Borgmester er - næsten - tilfreds.

Slagelse - 02. februar 2021 kl. 16:04 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Der bliver bedre muligheder for at blive lyntestet for corona, end der i første omgang var lagt op til fra Region Sjælland og SOS International.

Nyskabelsen i form af pop-up testcentre skal både til Skælskør og Korsør. Det sker, efter at kommunen har presset på i forbindelse med overgangen til den nye teststrategi, som fra 1. februar betød farvel til Falcks lyntest-center i Søndermarkshallen i Slagelse. Der er ved at blive fundet lokaler til teststederne i Skælskør og Korsør. De skal som udgangspunkt kun have åbent to dage om ugen - en hverdag og en dag i weekender, men ifølge borgmester John Dyrby Paulsen (S) har kommunen fået lovning på, at der kan blive tale om flere åbningsdage, hvis der bliver stor efterspørgsel på at blive hurtigtestet i de to byer. Han ved endnu ikke, hvornår de to teststeder åbner.

- Jeg havde jo håbet, de var klar i går, siger John Dyrby Paulsen.

Det var 1. februar, Falcks lyntest-center i Slagelse lukkede, hvorefter SOS International har overtaget den del af test-strategien. Ud over de såkaldte pop-up centre skal mobile enheder køre ud og teste. De næste 14 dage bliver det med test af personalet på plejecentrene som hovedprioritet.

Kan ikke forvente mere Borgmesteren er nogenlunde tilfreds med resultatet. - Jeg havde jo håbet, at der også blev et fast sted med lyntest i Slagelse, men der er jo det almindelige testcenter ved sygehuset, hvor der ikke længere er ventetid, men der er ventetid på svaret, som man får med det samme ved kviktestene. Men når vi så også får den mobile kapacitet, så skal vi være tilfredse. Vi kan ikke forvente at få mere, end vi kan tilkomme, konstaterer han.

Hvis de mobile test-enheder de første 14 dage kan nå at teste flere end medarbejderne på plejecentrene, kører de til botilbud og derefter til daginstitutioner, mens borgere på ældreområdet og inden for handicap og psykiatri kun bliver testet, når der er mistanke om smitte. Samtidig arbejder kommunen på, at nogle af dens egne medarbejdere kan PCR-teste deres kolleger. Det vil sige samme testmetode som ved sygehuset. Midt i februar får kommunen mulighed for lokalt at prioritere, hvor de mobile kviktest skal bruges. Det bliver stadig med ældreområdet som første prioritet efterfulgt af social- og daginstitutionsområdet.

Kommunen har dog allerede gjort sine ansatte opmærksom på, at det heller ikke til den tid kan lade sig gøre at nå ud til alle institutioner, så medarbejderne er blevet opfordret til selv at sørge for at blive testet.