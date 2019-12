Se billedserie Ifølge John Pedersen er det både unge og ældre cyklister, som skaber farlige situationer på Algade. På billedet ses også Lone Rudolph. Arkivfoto: Mette Juhl Foto: Mette Juhl

Opråb: Lovløse cyklister

Slagelse - 13. december 2019

- Om sommeren, hvor restaurant Corner i Algade har borde udenfor, køres såmænd mellem bordene. Politiet mener, det er et mindre problem, hvad det måske også er, men hvor er hensynet til fodgængere blevet af, spørger John Ulrich Pedersen, som driver restaurant »Madkassen« på Algade 7.

Han har skrevet til avisen i håb om, at der på den måde kommer mere fokus på problemet:

- Jeg hører historier om, at man blot ringer med cykelklokken, hvis et ældre ægtepar skulle forvilde sig ind på fortovet - og endda selv om cyklisten er på vej i den forkerte retning.

Træder man uforvarende ud på fortovet fra en forretning, skal man være meget varsom med sine nye sko, da dækaftrykket fra en cykel ikke er så pænt på de fine sko. Jeg har mange andre eksempler - blandt andet er jeg selv blevet lovet »et par flade«, da jeg kom med en bemærkning, fortæller John Pedersen.

Han har blandt andet forsøgt at få hjælp fra politiet ved at bestille en færdselskontrol, men har fået afslag. Om baggrunden for afslaget skriver politiet:

»Da vi vurderer, at stedet er mindre belastet af farlig eller generende trafik end en række andre strækninger. I den forbindelse kan det oplyses, at vi modtager mange bestillinger, og vi har også mange andre vejstrækninger, som vi skal kontrollere. Derfor er vi nødt til at prioritere vores indsats. Vi takker for din henvendelse, og du er velkommen til på et senere tidspunkt at bestille en kontrol igen, hvis du fortsat mener, at forholdene på strækningen er til fare for færdselssikkerheden, skriver vicepolitiinspektør Erik Mather.

Alle borgere har mulighed for at bestille en færdselskontrol via politiets hjemmeside, men hovedparten at de kontroller, som gennemføres, handler om bilister og fart.

John Pedersen har også forsøgt at rejse problematikken igennem den lokale erhvervsforening. Men heller ikke her synes der at være den store interesse:

- Skælskør Erhvervsforening ser ikke ud til at tage det særligt alvorligt trods det, at det er deres medlemmer, det går ud over, siger han.

Han siger dog til Sjællandske, at flere lokale går med planer om at lave en underskriftindsamling for at få gjort noget ved problemet.

- Jeg ved, at flere andre forretningsdrivende på Algade også er irriterede over cyklisternes adfærd og gerne vil finde en løsning. Jeg ved bare ikke, hvad man konkret skal stille op, for de færreste cyklister vælger jo at trække deres cykler, selv om Algade er relativt kort, konstaterer han.