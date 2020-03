Opfyldt havn meldes klar til både færge og folk

- Vi har nu fokus på sikring af havnen for publikum, så den er klar til brug til badesæsonen. Der skal hegn op, hvor der nu er for lavt at springe ud fra, ligesom vi skal have monteret en gangbro, så gæsterne kan komme ud til den ponton, hvorfra man skal starte på wakeboardbanen, siger Torben Hjelm.

Pengene passede. Sikring og opfyldning af Halsskov Færgehavn er tilendebragt for de 16 afsatte millioner kroner, oplyser projektchef Torben Hjelm. Han roser entreprenøren Zøllner for et godt arbejde både under og over vandet.

