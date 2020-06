Medindehaver af Gunner Due Biler, Christian Due, der her ses i midten sammen med borgmester John Dyrby Paulsen (S) ved åbningen i januar, er irriteret over fejlen, som Opel Danmark da også har undskyldt og givet kompensation for. Yderst til venstre administrerende direktør Claus Due og til højre salgsdirektør Phillip Due. Foto: Evan

Opel-forhandling sendt forkert sted hen via fejl

Slagelse - 04. juni 2020 kl. 07:47 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Adskillige kunder har på det seneste henvendt sig til Christian Due, medindehaver af Gunner Due Biler i Slagelse, for at høre, om det nu også var rigtigt, at firmaet ikke længere var Opel-forhandler.

Årsagen var flere reklamer på blandt andet Ekstra Bladets hjemmeside, hvor der blev reklameret for salg af Opel-biler hos Peugeot i Ringsted og Slagelse.

- Men det er altså helt forkert, og det er meget irriterende, at det er sket. Men der er tale om en fejl begået af Opel Danmark, og vi har modtaget en undskyldning fra Opel Danmarks direktør og en kompensation i form af noget gratis markedsføring, fortæller Christian Due, der i det store bilhus på Nordre Ringgade 1 også forhandler Citroën.

Udover Slagelse er firmaet også autoriseret Opel-forhandler i Køge og Store Heddinge.

- Og det bliver vi ved med, fastslår Christian Due.

Peugeot sælger Opel i RIngsted

Christian Due forklarer, at der fra Opel Danmarks side er sket en fejl i en af de digitale reklamepakker, som er produceret af Opel Danmark og som kører på nettet.

Her har man som nævnt ovenfor reklameret med, at man kan købe sin Opel hos Brian Madsen A/S i Ringsted og Slagelse.

En misforståelse som kan skyldes, at Brian Madsen A/S, der er Peugeot-forhandler i Slagelse og RIngsted, for relativ nylig har overtaget forhandlingen af Opel i RIngsted fra en anden lokal forhandler der.

Men i Slagelse er det altså stadig Gunner Due Biler A/S, der har Opel-forhandlingen.

- Misforståelsen skyldes ikke Brian Madsen A/S, men er sket hos Opel Danmark, siger Christian Due.