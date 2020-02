Formand for Halsskov Lokalråd Flemming Corvinius går af som formand i utide sammen med to andre bestyrelsesmedlemmer grundet manglende tid. Den afgående formand ser i fremtiden et lokalråd for både Halsskov og Korsør.Privatfoto

Artiklen: Opdelingen af Korsør med to lokalråd er på vej til at slutte

Forårstid er ordinær generalforsamlingstid. For Korsør Lokalråd 17. marts og for Halsskov Lokalråd 26. marts. For sidstnævnte formentlig den sidste af slagsen. For efter mange år både med lokalråd i Halsskov og i Korsør blæser vindene nu i retning af et tilbageværende Korsør Lokalråd, der skal være vagthund for og forbindelsesled mellem borgere med 4220-adresse og Slagelse Kommune.

Både den i utide afgående formand for Halsskov Lokalråd og formanden for Korsør Lokalråd finder tiden moden til, at Korsør Lokalråd fremover varetager Korsør-borgernes interesser.

