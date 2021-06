Udvalgsformand Unnie Oldenburg (S) (til venstre) modtog prisen sammen med tovholder ved Perron 3, Sophia Ziegler og Brian Sørensen, projektansvarlig og koordinator ved Den Kriminalpræventive Enhed. Privatfoto

Online-chat udviklet til unge i Slagelse fik pris

Ungechatten Cyberhus, der er startet i Slagelse og siden udbredt til 25 andre kommuner, hædret med Kommunernes Landsforenings Forebyggelsespris 2021.

Slagelse - 15. juni 2021 kl. 12:24 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Mange af børnene, som bruger online-rådgivningen i Cyberhus, ville gå under radaren og sidde ensomme bag computeren, hvis de ikke kunne få hjælp og støtte online.

Det er baggrunden for, at Kommunernes Landsforening torsdag har hædret Slagelse Kommune samt Center for Digital Pædagogik og 25 andre kommuner for den digitale rådgivningstjeneste Cyberhus.

- Vi har fra starten bakket op om, at vi skulle deltage i projektet. Så jeg er rigtig glad for, at KL har valgt at give prisen til Cyberhus. Det er et kæmpe skulderklap og anerkendelse til alle de medarbejdere og frivillige, som har arbejdet i overhalingsbanen under corona-nedlukningen for at sikre en rådgivning, som kan nå børn og unge, siger formand for Forebyggelses-og Seniorudvalget Unnie Oldenburg (S).

Kickstartet i Slagelse Cyberhus er et tilbud til unge under 18 år om at få anonym, online rådgivning om alt fra stoffer til menstruation og de problemer, som man støder på, når man er ung.

Center for Digital Pædagogik står sammen med 26 kommuner bag chatten. I Slagelse Kommune er Cyberhus forankret i den Kriminalpræventive Enhed og Perron 3, som henvender sig til unge med misbrugsproblemer, men bag tasterne gemmer sig også lokale skolelærere og flere andre kompetencer fra forskellige steder i kommunen.

- Vi kickstartede chatten med kampagnen »Ikke Alene« i samarbejde med en konsulent i digital kommunikation i udgangen af 2019, og det materiale, vi fik udarbejdet til kampagnen, havde så stor succes, at Center for Digital Pædagogik valgte at samarbejde med selvsamme konsulent og få bredt vores eget materiale ud til alle kommunerne i projektet. Så det er også et kæmpe skulderklap til Slagelse kommune, fortæller tovholder ved Perron 3, Sophia Ziegler.

Innovativ løsning Prisen går til alle de deltagende kommuner samt Center for Digital Pædagogik, men på grund af corona-restriktioner var det kun Slagelse Kommune, som var på scenen for at modtage prisen torsdag eftermiddag

- Vi har gjort tingene på en lidt anden måde her i Slagelse, og det har der været opbakning til fra både den politiske og administrative ledelse. Vi ville det her, fordi vi oplevede et behov for at gøre noget for de unge, og derfor har vi gjort meget for at fortælle om Cyberhus på de sociale medier, hvor de unge befinder sig, siger Brian Sørensen, projektansvarlig og koordinator ved Den Kriminalpræventive Enhed.

Fra KL's bedømmelsesudvalg lyder begrundelsen for tildelingen af prisen blandt andet, at det digitale rådgivningstilbud Cyberhus er en innovativ løsning, som har medvirket til at skabe nærvær på afstand blandt børn og unge i sårbare livssituationer.

Måtte ikke lugte langt væk af kommune

Brian Sørensen siger i en udsendt artikel, at man gerne har villet gøre noget for at nå de stille børn, som ofte ryger mellem to stole ude i skolen og derhjemme befinder sig bag skærmen.

- Jeg havde ad omveje hørt om Cyberhus, som lavede digital rådgivning til børn og unge. De havde erfaringerne med at bygge en digital rådgivning op. Og samarbejdet med dem var bare godt fra starten, fortæller han om det fundament Slagelse Kommune og Cyberhus sammen fik lagt til det, der i dag eksisterer som en selvstændig børn- og ungerådgivning i Slagelse Kommune.

Hele øvelsen har efterfølgende været det pædagogiske indhold - at skabe det rigtige udtryk. Her har det handlet om at lave en brevkasse, der ikke »lugter langt væk af kommune«, for det gider de unge ikke.

Der har som nævnt ovenfor fra start været opbakning fra den kommunale top til projektet.

Både Brian Sørensen og Unnie Oldenburg fremhæver, at arbejdet med den digitale rådgivning har betydet, at der er kommet et bedre samarbejde på tværs af centrene om at hjælpe børn og unge.