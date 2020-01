Lokalplan for højhusbyggeri i Slagelse er mandag til politisk vedtagelse. Senere skal byrådet blåstemple.

Send til din ven. X Artiklen: Omstridt højhus kan snart se dagens lys trods protester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Omstridt højhus kan snart se dagens lys trods protester

En 2450 kvadratmeter stor bygning med ungdomsboliger og kontorlokaler i otte etager har fået flere naboer til at fare i blækhuset. Flere har gjort indsigelse mod et projekt, der dog efter alt at dømme ventes godkendt.

Slagelse - 11. januar 2020 kl. 10:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagelse Boligselskabs mastodont-projekt på hjørnet af Østerbro og Jernbanegade i Slagelse midtby skiller vandene. Nogle frygter for skyggegener, mens andre ærgrer sig over, at den grønne, 963 kvadratmeter store hjørneplet i stedet for et rekreativt område formentlig i fremtiden skal agere areal for et højhus i otte etager.

Ifølge boligselskabet selv vil Kløverhuset, som navnet bliver, blive et arkitektonisk nybrud i Slagelse i forhold til sit udtryk. Og de 27 meter, som den tilladte maksimalhøjde lyder, er da også noget over, hvad der ellers er blevet og bliver bygget i byen. Til sammenligning har rådhuset seks etager.

Lokalplanen for projektet, som indbefatter 24 ungdomsboliger, boligselskabets egne kontorfaciliteter samt et udsigtspunkt i form af to tagterrasser, ventes godkendt på mandag. Her mødes medlemmer af kommunens miljø-, plan- og landdistriktsudvalg og godkender med al sandsynlighed. Næste stop er byrådet, som vil kunne sætte endeligt skub i byggeriet.

Byggestart til sommer Går alt efter planen, lyder startskuddet for byggeriet til sommer. Det er meldingen fra Slagelse Boligselskabs direktør, Arne Juul, der forventer at kunne have vartegnet klar til næste sommer. Det vil sige om halvandet år, mens indflytningen vil kunne ske omkring 1. september.

Selskabet er i forvejen i gang med en budrunde med frist den 31. januar. Den drejer sig om det hidtidige domicil i Fruegade 3, som er sat til salg.

»Dominerende« Slagelse Kommunes egen vurdering er, at lokalplanen skal godkendes. 24 ekstra ungdomsboliger tæt ved campus gør underværker i forhold til den ellers så stigende efterspørgsel efter netop sådanne lejligheder. Samtidig vurderes visionerne som værende i tråd med det politisk-strategiske fokus på Slagelse som uddannelsesby.

Hvorvidt bygningen som en enlig søjle og »dominerende« i bybilledet behøver at tårne sig op i otte etager og 27 meter, mens byggeriet, som Professionshøjskolen Absalon har gang i ved stationen, vil knejse i maksimalt 22 meters højde, er naboer dog uenige i.

Flere har gjort indsigelse, og heriblandt er husejere på den anden side af banelegemet.

Anken herfra lyder på risikoen for skygge- og indbliksgener på Platanvej og Akacievej, hvilket kommunen dog afviser med baggrund i to undersøgelser. Herfra lyder svaret, at der ikke vil være skyggegener »udover det forventelige«.

Samtidig mener andre, at et farvel til det grønne areal på hjørnet er en ommer. Andre kan leve med det, om end kommune og dermed politikere i det mindste bør sikre, at grønne oaser, der fjernes, erstattes af andre.

Her henviser forvaltningen til den igangværende proces for en helhedsplan for alle byens 12 torve. Her arbejdes der også med grønne områder til ren og skær afslapning.

Vurderingen er desuden, at lokalplanen ikke hindrer en senere udvidelse af Vestsjællandscentret.

relaterede artikler

Boligselskab vil bygge højt udsigtspunkt midt i byen 25. februar 2019 kl. 06:00