Den omstridte nabogrund til Troels Christensens røde hus, der ses øverst til højre, foreslås nu forvandlet til et offentligt rekreativt maritimt område, hvorfra borgerne i Svenstrup kan få adgang til vandet med blandt andet små både, kajakker, badebusker, dykkerudstyr og fiskeudstyr. Illustration: Slagelse Kommmune.

Send til din ven. X Artiklen: Omstridt grund forgiftede byrådsklima: Nu droppes et salg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Omstridt grund forgiftede byrådsklima: Nu droppes et salg

Slagelse - 26. april 2018 kl. 06:08 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En maritim rekretiv perle direkte ud til Korsør Nor venter borgerne i Svenstrup, hvis byrådet nikker ja til et forslag fra Tårnborg Lokalråd.

Læs også: Beskyldninger om ulovlighed da byrådets ene fløj tog magten

Stedet er den cirka 5000 kvadratmeter store grund på Halsebyvej, hvis nabo tidligere byrådsmedlem for Liberal Alliance Troels Christensen i en årrække har ønsket at købe.

Et ønske, som i den grad forgiftede den politiske stemning i det nye byråd med beskyldninger om nepotisme og kammerateri fra DF og Venstre. Med henvisning til, at salget ville kunne give Troels Christensen en gevinst. Beskyldninger som pure afvises af S og LA, sidstnævnte i byrådet repræsenteret af Troels Christensens tvillingebror Villlum. Sagen medvirkede til, at borgmester John Dyrby Paulsen (S) opsagde en bred samarbejdsaftale, ligesom flertallet bag ham satte sig på alle formandsposter efter en omstrukturering med færre politiske udvalg.

De fremsatte beskyldninger blegnede dog en del i lyset af, at forvaltningen i kommunen havde håndteret salgsprocessen helt efter gældende regler.

Det fremgik af en orientering til byrådet den 26. februar, der herefter besluttede at lade økonomiudvalget fastsætte udbuds-betingelserne for salg af grunden.

Det var tilbage på byrådsmødet den 29. januar, at det blev besluttet, at salget af grunden skulle sendes i udbud.

Men den 21. marts landede Tårnborg Lokalråds forslag om at bruge grunden til en maritim rekreativ perle i byrådspolitikernes mailbokse.

Forslaget blev drøftet på det seneste økonomiudvalgsmøde, hvor det blev besluttet at sende sagen til byrådets møde den 30. april med anbefaling om at droppe salget af grunden, så den i stedet nu kan stilles til rådighed for Tårnborg Lokalråds ideer.

Medlem af økonomiudvalget Knud Vincents (V) ønsker at få en redegørelse for, hvad forvaltningen konkret har gjort for at føre byrådets beslutning fra 29. januar ud i livet.

Sjællandske har spurgt Troels Christensen, hvad han synes om udsigten til at få en offentlig »strandpark« med bådudsætning, badebro, shelter og teltplads som nabo.

- Det er da en alletiders idé. Og langt bedre end den nuværende status for grunden med tilgroning og ukrudt, siger Troels Christensen.

Forslaget om forvandling af grunden til et offentligt, rekreativt maritimt område med adgang til vandet er fremsendt af lokalrådsmedlem Thomas Hansen og formand for Tårnborg Lokalråd, Karen Holst Carlsen.

De skriver blandt andet, at »der i Svenstrup mangler en »offentlig« og brugervenlig adgang til det skønne vand, som vores lille samfund nærmest er omgivet af.«

Og de fortsætter: »Vi forestiller os, at den fladeste vestlige del af arealet anvendes som et offentligt område med centrum omkring et bådelaug/bådeforening. Selve jordstykket ligger to-tre meter over vandspejlet, så der skal etableres en bro/rampe ned til vandet og derfra lægges flydebro ud. Broen skulle gå så langt ud, så det blev muligt for borgerne at benytte den som anløbsbro.«

Forslagsstillerne forudser, at stedet vil blive samlingssted for fritidsfiskere, kajakroere, undervandsjægere og andre, der tiltrækkes af et hyggeligt miljø med bord/bænke på området, som også den nærliggende daginstitution Kildebakken og dagplejere kan benytte som udflugtsmål.

Også en shelter - gerne bygget ind i skråningen - med tihørende teltplads er blandt forslagene, ligesom det slås fast, at den nuværende parkeringsplads øverst på grunden skal bevares.

Endelig noteres det, at det er vigtigt, at en gruppe af ansvarlige borgere (forening/laug) vil stå forv edligeholdelse og udvikling af det rekreative område i samarbejde med alle borgere, kommunen og Tårnborg Lokalråd.

relaterede artikler

Kaos i byråd: Borgmester opsiger samarbejdsaftale 11. marts 2018 kl. 19:50

Borgmester sætter grundsalg på byrådsmøde igen 22. februar 2018 kl. 06:48

Ekspert om grund: Borgmesters klausul kan ophæves i morgen 06. februar 2018 kl. 06:10