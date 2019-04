Se billedserie Mandag eftermiddag blev der ikke brygget meget øl på havnen på Omø - men det bliver der snart lavet om på, når Omø Bryghus ApS rykker ind i den røde bygning på billedet her.

Omø får sit eget mikrobryggeri

Slagelse - 30. april 2019 kl. 09:11 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bryggeri: Øl med smag af tang, havtorn og aronia bliver måske en del af udvalget, når Omø Bryghus ApS for alvor kommer i gang med brygningen af Omøs eget øl.

Bryghuset er netop på papiret blevet en realitet, og et hold af syv bestyrelsesmedlemmer, små 20 andelshavere og en direktør er klar til at sætte Omø på landkortet for mikrobryggerier - og helst et af dem, der overlever.

- Vi håber naturligvis, at vi kan lykkes med det her og på den måde være med til at gøre Omø kendt viden om, siger Honey Dannica Efeu, der er direktør i Omø Bryghus ApS og en del af bryggeriets bestyrelse.

Selv ved hun ikke meget om øl - men til gengæld om urter takket være en uddannelse som naturopath i biologisk medicin. Og netop lokale urter fra Omø skal gerne og helst være med til at gøre øllet fra Omø Bryghus unikt og særegent.

- Tang er oplagt som smagsvariant, og vi har også havtorn og aronia på øen, siger Honey Dannica Efeu, der fortæller, at Omø Bryghus ApS får til huse på havnen på Omø Havnevej i selskab med Omø Fisk og Tang.

Lokale råvarer, økologi og bæredygtighed vil i følge Honey Dannica Efeu blive prioriteret højt, når der fremover skal brygges øl på havnen.

En glutenfri øl vil på sigt også være at finde i bryggeriets sortiment. I første omgang handler det dog om erfaring i ølbrygning, og bryggeriets prøvebryg bliver en almindlig pilsnerøl - brygget i en beskeden 30 liters tank.

- Vores ambition er en 300 liters ståltank, fortæller Honey Dannica Efeu, der ikke ønsker at benytte tanke af plastik, da det ikke harmonerer med bryggeriets ånd om bæredygtighed.

I gruppen af interessenter bag bryggeriet er der kun få, der kender til de mange komplicerede processer ved ølbrygning, men det er der i skrivende stund ved at blive lavet grundigt om på ved hjælp af kurser, faglig sparring og praktisk erfaring.

- Vi er et græsrodsbryggeri, og fælles for os er, at vi tror på, at vi kan få ting til at lykkes ved fælles hjælp, siger Honey Dannica Efeu, der selv er blevet positivt overrasket over, hvor meget der sker på Omø.

- Jeg flyttede til Omø for snart to år siden, siger Honey Dannica Efeu, der impulsivt forfulgte en gammel drøm om at lægge storbyens stress og jag bag sig og resolut købte et hus med havudsigt på Omø på mindre end en uge fra beslutningen var taget.

- Der foregår så meget her på Omø, og det tager folk ofte helt fejl af, siger Honey Dannica Efeu, der nu selv sammen med resten af bestyrelsen er primus motor på, at der kommer til at ske endnu mere. Den øvrige bestyrelse består af af Henrik Kjær, Svend Erik Hansen, Karsten Bruun, Lars Tegl Rasmussen og Rolf Auhagen.

Tanken er i første omgang, at øllet fra Omø Bryghus skal sælges lokalt ved Omøs forskellige arrangementer som for eksempel Omø Kulturdage og til øens populære havnefest. Men også på Restaurant Perlen og i forsamlingshuset skal øllet være på kortet over drikkevarer.

På længere sigt vil en mindre café i tilknytning til bryggeriet og direkte salg i butikker måske komme på tale, men lige nu og her gælder det i følge Honey Dannica Efeu om at få brygget en velsmagende pilsner, og det vil ske ved to prøvebrygninger i løbet af maj.

En støtteforening og en hjemmeside for Omø Bryghus er på trapperne, og al opbakning er mere end velkommen.