Omø beholder egen skolebestyrelse

Slagelse - 03. maj 2018 kl. 09:11

Af Mette Kjær Nielsen

Med nedlæggelsen af skolelederstillingen på Omø Skole blev det samtidig besluttet, at Omø Skole pr. 1. august 2018 skulle have fælles skolebestyrelse med Eggeslevmagle Skole.

Omø Skoles Skolebestyrelse har siden da i samarbejde med Omø Beboer- & Grundejerforening og Ø-udvalget kæmpet for at få lov at beholde egen skolebestyrelse på Omø Skole.

Den kamp har nu båret frugt. For på denne uges byrådsmøde blev det vedtaget, at Omø Skole får lov til at beholde sin egen skolebestyrelse.

- Det er med stor glæde, at vi til byrådsmødet her mandag aften har kunnet konstatere, at Omø skole fortsat beholder egen skolebestyrelse, lyder det fra Dorthe Winther, der er formand for Omø Beboer- og Grundejerforening.

- Men det forpligter jo også den anden vej - så kender du en familie, som har lyst til at give deres børn den allerbedste barndom, hvor man kan få lov at være barn og lege, få fantastiske skoleoplevelser med engagerede lærere, udfordringer som man gror af og en undervisning, der passer til det enkelte barn - så sig til dem, at de skal prøve Omø Skole, skriver formanden i sit maj-nyhedsbrev til øens beboere.