Advokat fra Advokatfirmaet Svendsen har skrevet ud til kritikere af Holmegaardshuset.

Omdiskuteret opholdssted pudser advokat på kritikere

Advokat, der tilmed er en del af opholdsstedets bestyrelse, har skrevet ud til kritikere af Holmegaardshuset. Ti stille, eller der anlægges en injuriesag, er ordlyden i skrivelser sendt til flere, herunder en byrådskandidat fra Slagelse, der dog ikke helmer - af hensyn til børnene.

Slagelse - 20. juli 2021 kl. 06:05 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Et vågent tilsynsøje er i 2021 blevet rettet mod opholdsstedet Holmegaardshuset i Fensmark, hvortil flere kommuner - herunder specielt Slagelse - de seneste år har sendt utallige familier med børn.

Der er igennem to år blevet brugt ikke færre end 22 millioner kroner på familiebehandlinger på stedet for Slagelse Kommunes vedkommende, og ifølge flere kritikere, der i årevis har talt dunder om opholdsstedet, bør man helt standse brugen.

Der har tidligere været kritik af stedets tilgang til forældre, hvor flere ender med at få tvangsfjernet deres børn. Kritikken har gået på umyndiggørelse, usandheder i rapporter og lignende, hvilket dog af forstander Gerda Bejder er blevet fejet af bordet ad flere omgange.

Hun mener, at der er tale om en lille kerne af kritikere, der alene har en smædekampagne for øje. Særligt de seneste måneder har de negative gloser fyldt, og en række kommuner har da også haft opholdsstederne på dagsordenen.

- Når vi som myndighed går ind og overtager en opdragelse, så har vi et ansvar for at placere børn og unge et sted, hvor de udvikles, og hvor der fokuseres på alt det, de er gode til, og ikke kun det, de ikke kan. Og ja, vi vil gerne stille nogle større krav til tilbuddene også, lød det i foråret fra løsgænger Helle Blak, formand for børne- og ungeudvalget i Slagelse Kommune.

Pas på - eller det ender med retssag

Lokalt på opholdsstedet er forstander og bestyrelse dog nu så trætte af den negative omtale, og hvad parterne kalder rygtedannelser særligt på de sociale medier, at flere kritikere har fået at vide, at hvis ikke de passer på, så kan det ende som en injuriesag.

- De mener, jeg har talt nedsættende, konstaterer advokat Anders Brøndtved, efter advokatkollega for Holmegaardshuset ApS Anne Friis Refsgaard har klaget over ham til Advokatnævnet.

Han er en af dem, der bistår og taler forældrenes sag blandt andet i forbindelse med tvangsfjernelser, og når borgere på anden vis føler sig trynet og klemt i systemet.

- Og i denne sag må jeg bare sige, at jeg ikke er enig i det, advokaten skriver til mig. Der henvises til en samtale, hvor flere linjer desuden er streget over, så jeg ved ikke engang, hvilken klient eller sag der er tale om, eller hvornår samtalen har fundet sted, siger han.

Også Annette Schøt, der i årevis har kritiseret stedet og heller ikke lægger skjul på, at hun gerne ser, at kommuner helt dropper at bruge opholdsstedet, har fået et brev med posten:

»Som advokat for Holmegaardshuset ApS retter jeg herved henvendelse til dig i forlængelse af dine talrige klager over og negative udtalelser vedrørende min klient,« lyder det i indledningen.

Advokaten oplyser, at Annette Schøt, der er byrådskandidat for Enhedslisten i Slagelse Kommune, fejlagtigt skal have oplyst, at Holmegaardshuset har mistet sin godkendelse, at forstanderen er meldt til politiet, at stedet behandler familierne dårligt, og at der ikke ligger en tilsynsrapport.

»Sådanne udtalelser er injurierende og ærekrænkende,« konkluderer Anne Friis Refsgaard, der selv sidder i Holmegaardshusets bestyrelse.

Hun skriver desuden, at hendes klient »ikke vil acceptere denne bagvaskelse.«

»Jeg tier ikke stille« Advokaten skriver til Annette Schøt, at hun agter at anmelde forholdet til politiet og anlægge en injuriesag, »dersom du fremsætter yderligere ytringer af tilsvarende karakter«.

Annette Schøt er dog ikke sådan at skræmme.

- Jeg tier ikke stille. Jeg har også svaret, at hun er velkommen til at anlægge en sag. Det, hun beskylder mig for at have sagt, er ikke rigtigt. Men at jeg generelt har udtalt mig kritisk om stedet, er fuldstændig korrekt. Det er dog ikke ulovligt. Tænk på alle de børn og familier, der ikke tør sige noget. De, som ikke magter at kæfte op, når de behandles dårligt. Det er dem, jeg kæmper for, siger hun.

Forstander Gerda Bejder har ingen kommentarer og siger da også, at det er i bestyrelsen, at beslutningen om en advokatskrivelse er truffet. Hverken formand eller advokat Anne Friis Refsgaard selv var til at træffe mandag.

Sidstnævnte er på ferie, lyder det fra hendes sekretær.

