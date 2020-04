Se billedserie Kirkegårdsleder Bent Nielsen ses her ved det nuværende indgangsparti i mursten, der skal fjernes og erstattes af en ny låge i metal, som rykkes længere væk fra vejen. Bag kirkegårdslederen ses pladsen foran kapellet, der løber sammen med adgangsvejen til den anden ende af kirkegården, hvilket giver anledning til konflikt. Foto: Arne Svendsen

Ombygning skal sikre ro omkring bisættelser

Slagelse - 06. april 2020 kl. 09:27 Af Arne Svendsen

At tage afsked med sine kære skal helst foregå på en måde, der ikke forstyres af uvedkommende trafik. Som for eksempel cyklister, der lige pludselig blander sig i ligtoget.

Det har der dog været flere tilfælde af i forbindelse med bisættelser og begravelser fra Sankt Mikkels Kirkegårds Kapel. Her har der endda ifølge kirkegårdsleder Bent Nielsen været tilfælde, hvor det er kommet til slagsmål mellem deltagere i en bisættelse og andre borgere, der er kommet forbi det statelige kapel fra 1940.

Problemet er, at der ikke er nogen klar afgrænsning af pladsen foran kapellet og den vej, som bruges af mange, når de skal op i den anden ende af kirkegården. Både til fods, på cykel og i bil.

Det betyder nogle gange, at de der færdes på denne vej kan føle, at de bliver sinket af, at en rustvogn og et følge af begravelsesdeltagere kommer på tværs. Og så har man konflikten.

- Det er meget uheldigt med den slags situationer, hvor forbipasserende ikke udviser den fornødne respekt overfor deltagerne i bisættelsen, siger Bent Nielsen.

Det problem har man længe ønsket at løse på kirkegården, og nu venter løsningen umiddelbart forude.

Tirsdag efter påske, 14. april, sættes der gang i et arbejde, som vil spærre den nuværende adgangsvej og skabe et uforstyrret rum omgivet af bøgehæk til deltagerne i begravelser og bisættelser fra kapellet.

- Der vil dog stadig være adgang til kirkegården fra Parkvej. For gående via en mindre låge ved siden af den nye låge til biler, og gangbesværede vil også stadig kunne få adgang til at køre ind i bil. Det vil dog kræve tilladelse at blive låst ind fra området foran kapellet til resten af kirkegården, fortæller Bent Nielsen.

Han oplyser videre, at projektet vil komme til at koste omkring en million kroner. Det er efter en længere proces godkendt af både biskoppen, provstiet og Nationalmuseet. Sidstnævnte er inde over, da der er tale om en gammel kirkegård fra 1836.

- Det kan da heller ikke udelukkes, at der kan dukke nogle interessante ting op af jorden, når man begynder at grave, siger Bent Nielsen.

Det er landskabsvirksomheden Malmos A/S med hovedkvarter i Roskilde, der skal stå for arbejdet med omlægningen af pladsen. Arbejdet med at etablere nye låger i metal til erstatning for det nuværende indgangsparti i røde mursten er overladt til et smedefirma fra Skælskør.

I forbindelse med projektet rykkes lågen længere væk fra vejen, hvilket vil give bedre oversigtsforhold i forbindelse med udkørsel fra stedet.

På kirkegården har man dog stadig det problem, at de 16 parkeringspladser langt fra opfylder behovet i forbindelse med bisættelserne.

Derfor arbejdes der på at få et etape to projekt igennem. Det går ud på, at man vil etablere et antal nye parkeringspladser inde på kirkegården, hvor der allerede er sat plads af.

Pladser som der kun skal åbnes op for i forbindelse med bisættelser og begravelser. Man vil samtidig søge at få lavet en ny udkørsel fra kirkegården til Skovvej.

Håbet er, at man kan få dette projekt realiseret til næste år.