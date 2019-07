Ombygning for ukendt beløb til læger øverst i glasværket

Se billedserie Glasværket ønsker at være et sundhedcenter med kun en indgang til en række behandlingsformer.

Slagelse - 08. juli 2019 kl. 11:54 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udsigten er fremragende til både by og nor fra den kommende nye lægepraksis øverst oppe i glasværket til afløsning for det nuværende Lægernes Hus på Norvangen, der som tidligere nævnt her i avisen er købt af naboen Korsør Prduktionshøjskole under forvandling til FGU - Forberedende Grunduddannelse.

Glasværkets direktør Poul Møller oplyser til Sjællandske, at det er Korsør Byggeservice ved John Milvertz, der er hovedentreprenør på forvandlingen fra rå fabrikslokaler til lokaler for læger og deres patienter.

Hvor stort et beløb, der bygges om for, ønsker direktøren ikke at oplyse.

Lægerne på toppen af glasværket får plads i 660 m2 af de 6000 m2, som Søfartsstyrelsen tilbage i 2016 indgik en lejekontrakt på 15 år om. Her skulle ombygningen af alle 6000 m2 koste maksimalt 66 mio. kr., men Bygningsstyrelsen regnede sig frem til en pris på 91 mio. kr. hvorefter lejekontrakten blev ophævet.

At læger nu også rykker ind i glasværket har ifølge Poul Møller givet mange positive reaktioner fra både borgere og ikke mindst sundhedsaktører og andre med interesse i at sikre, at Korsør får et attraktivt sundhedscenter med én indgang til sundhed og velvære, som glasværket ønsker at udvikle.

Årsagen er bred enighed om, at kompetencefællesskaber, attraktive sparrings- og uddannelsesmiljøer og et generelt større samarbejde mellem de forskellige grene af sundhedssektoren er et must, hvis yderområder som Korsør fremadrettet skal kunne tiltrække og fastholde de rette sundheds- og lægekompetencer.

- Vi glæder os til at flytte ind i de helt nyrenoverede og tidssvarende lokaler på glasværket, hvor vi håber, at andre sundhedsaktører vil etablere sig, så der kan komme et stærkt fagligt sundhedsfællesskab til gavn for patienter, brugere og sundhedsprofessionelle, siger lægerne Lene Stoltze og Michael Nørregaard fra Lægernes Hus.

Også Kasper Hejlesen fra FysHuset ønsker et stærkt og mangfoldigt sundhedscenter.

- Det er en stor fordel for alle behandlere og for vores klienter, at der er et stærkt sundhedscenter med »en indgang« til flere behandlingsformer og træning, siger Kasper Hejlesen. FysHuset har været på glasværket siden 2012, og beskæftiger i dag 10 fysioterapeuter, en massør, en diætist, to sekretærer samt eksterne behandlere. Også en kiropraktor og en akkupunktør har klinik på glasværket.

- I en tid, hvor realiteterne er, at vi kommer til at mangle praktiserende læger lokalt, er det vigtigt, at vi styrker samarbejdet og hjælper hinanden. Vi tror, at et naboskab vil kunne komme borgerne til gavn både på kort og langt sigt, siger Kasper Hejlesen.

Sundhedscentret på glasværket matcher i øvrigt Slagelse Kommunes ønske om, at der etableres såkaldte sundhedshuse i Slagelse, Korsør og Skælskør, hvilket fremgår af budgetteksten for 2019.

Formanden for erhvervs- og teknikudvalget Villum Christensen (LA) er enig i behovet for et sundhedscenter i Korsør.

- Jeg ser samtidig sundhedscentret som et aktiv i den videre udvikling i Korsør, både bosætnings- og erhvervsmæssigt. Jeg kan sagtens se glasværket som en katalysator i den proces. De er jo allerede godt på vej, siger Villum Christensen.