Han er 21 år, trænes af Mikkel Kessler og er netop flyttet til Korsør for at finde ro til sin træning. Oliver Zaren har bokset professionelt siden 2019, og efter flere gange at have vundet titlen som både sjællandsk og dansk mester, sigter han endnu højere. Målet er at blive verdensmester i boksning. Og står det til Oliver Zaren, sker det, inden han fylder 25. Foto: Anders Ole Olsen

Oliver bokser for at vinde - hver gang: »Det er ikke godt nok at være god«

21-årige Oliver Zaren har bokset professionelt siden 2019 og drømmer om at blive verdensmester, før han fylder 25. I dag er han flyttet til Korsør, hvor der er ro til at fokusere på sin træning, som ledes af Mikkel Kessler, der selv er tidligere verdensmester.

Slagelse - 12. juli 2021 kl. 17:32

- Man føler, at man får tunge ben. Og man kan slet ikke løfte armene. Selvfølgelig er jeg skidenervøs.

- Men det, som jeg er nervøs for, er at tabe.

21-årige Oliver Zaren strammer læberne og bider tænderne sammen, som havde han lige sagt et bandeord i kirken. Som professionel bokser drømmer han nemlig om at blive verdens bedste. Og derfor skal han vinde, når han står i ringen. Hver eneste gang.

- Jeg er aldrig bange for, at min modstander er større end mig eller stærkere end mig, fastslår Oliver Zaren, der i dag er flyttet ind i en lejlighed i Korsør med sin kæreste og deres fælles hund.

Her er der nemlig ifølge Oliver Zaren ro og tid til at fokusere på sin træning. Men tre gange om ugen tager han alligevel toget til Høje Taastrup og videre til Sengeløse for at blive trænet af ingen ringere end den tidligere verdensmester Mikkel Kessler, der stoppede sin egen boksekarriere i 2018.

I samarbejde med træner og fysioterapeut Thomas Douglas Macon udgør Mikkel Kessler »Team Kessler« og har trænet Oliver Zaren siden 2019, hvor det unge boksetalent - der oprindeligt er fra Roskilde - begyndte som professionel.

»Hvis de ikke kan få mig derop, kan ingen« - Det eneste, jeg vil, det er at være den bedste. Der er ikke noget ved siden af. Det er ikke godt nok at være god, understreger han og peger på, at planen med hjælp fra Mikkel Kessler og Thomas Douglas Macon er at blive verdensmester indenfor de næste tre år. Med andre ord: Inden han fylder 25. Artiklen fortsætter efter billedet...

Boksefærdighederne fejler intet - og med den rigtige hjælper håber Oliver Zaren på snart at stå som verdensmester. Foto: universum.tv

- Mikkel har været verdensmester fem gange. Han har været det, siden han var et par år ældre end mig. Og Thomas har fulgt Mikkel, siden han blev verdensmester første gang. Så de har set alt, og de ved, hvad det kræver. Hvis de to ikke kan få mig derop, så er der ingen, der kan få mig derop. Jeg har al tillid i verden til dem, siger Oliver Zaren, der dog også tror på egne evner:

- Jeg er ikke i tvivl om, at mine boksefærdigheder er der. Jeg skal bare have den rigtige opskrift. Den rigtige træning. Den rigtige kost. Den rigtige tankegang. Så er der ikke nogen, der kan vinde over mig. Det er jeg 100 procent sikker på.

Har ikke tabt siden 2017 Oliver Zarens selvsikkerhed kommer ikke ud af det blå. Han har nemlig dyrket boksning, siden han var ni år gammel, hvor det startede som en vinteraktivitet, når han ikke kunne køre cross, som han havde gjort siden tre-års-alderen.

Og allerede som bare 10-årig dedikerede han alt sin fritid til boksetræningen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Oliver Zaren har gennem tiden vundet så mange medaljer, at de fleste må opbevares i en kasse i kælderen. Foto: Anders Ole Olsen

Siden har Oliver Zaren været både sjællandsk og dansk mester flere gange. Og på den måde blev han netop bidt af sporten, fordi han indså, at han var god.

- Jeg tror, at når man er god til noget, så gider man det også godt. Sådan var det også for mig. Der er jo ikke nogen, der frivilligt gider at møde op og få tæsk, siger han med et smil og mindes, hvordan han ofte endte med at køre galt og slå sig med brækkede knogler til følge, dengang han kørte på cross.

Sidste gang, han tabte en boksekamp, var derimod i amatørrækkerne i 2017.

Kræver disciplin - Når du kører cross, kan der være noget galt med maskinen. Men når du står i ringen, er det kun dig, du kan bebrejde, hvis noget går galt. Det kræver disciplin. Og det var det, jeg blev grebet af fra start, husker Oliver Zaren, der første gang vandt et mesterskab som bare 11-årig. Det år, han måtte begynde at bokse rigtige kampe.

Som lille havde han »krudt i røven«, men når han kom i bokseklubben, fik han ro på. I hvert fald når al energien var brændt af under den hårde boksetræning.

- Det havde virkelig en positiv effekt på mig, husker Oliver Zaren, der om halvanden måned afslutter sin uddannelse som murer.

For selv om han drømmer om at leve af at bokse, er der i så hård en sportsgren en udløbstid, der ligger før den normale pensionsalder. Derfor har den unge bokser - trods sit potentiale - ønsket noget at falde tilbage på.

Uret ringer klokken fem Hver dag ringer Oliver Zarens vækkeur således klokken fem, hvorefter han tager toget til sit arbejde hos A. Villadsen i Roskilde. Og når han er færdig med arbejdsdagen klokken 14.30, bliver han hentet, og kører til træning, hvor han er til klokken fem, før han tager hjem.

De dage, han ikke trænes af Mikkel Kessler, modtager han en SMS om, hvordan han skal træne selv.

"For eksempel har jeg tilsidesat fester og hele det liv, der kører, fra du er 18, til du fylder 25-30 år.

Det skal jeg ikke."

- Oliver Zaren,

professionel bokser - Oliver Zaren,professionel bokser - Jeg har tilsidesat mange ting for at fokusere på min boksning. For eksempel har jeg tilsidesat fester og hele det liv, der kører, fra du er 18, til du fylder 25-30 år. Det skal jeg ikke. Det kan jeg gøre, når jeg bliver gammel, griner Oliver Zaren, der dog mener det med dyb alvor.

Og han stiller ikke kun krav til sig selv. Også andre er nødt til at bakke op, før det kan lykkes for Oliver Zaren at nå sit mål.

Blandt andet af den grund har han indgået særlige aftaler med sin læreplads. Ligesom han har sin far, Martin Zaren, som sin manager.

Støtte hjemmefra - Min far står for al kommunikationen med Mikkel (Kessler, red.), Thomas (Douglas Macon, red.) og min promoter. Det fylder simpelthen for meget i ens hoved, hvis man også skal tænke på de ting, forklarer Oliver Zaren, der aldrig har manglet støtte hjemmefra.

Støtten er nemlig alfa og omega, hvis man skal lykkes med så store drømme, som han har, fastslår han. Artiklen fortsætter efter billedet...

Oliver Zaren er flyttet til Korsør fra Roskilde for at finde ro og tid til sin boksetræning, der ledes af Mikkel Kessler. Foto: Anders Ole Olsen

- Min mor kører mig land og rige rundt, når jeg skal bokse, så hun har altid støttet mig. Og det har min søster også. Det er faktisk ligemeget, om det var boksning eller cross,så har hun siddet i hallen, eller på crossbanen eller i en bil og spist franske hotdogs. Hun har bare altid været der og accepteret, at min sport kom i første række, fortæller Oliver Zaren og sender også en kærlig tanke til sin kæreste, han netop er flyttet sammen med.

»Jeg kan sgu det her« - Hun er måske min største støtte i min hverdag. Hun sørger for, at træningstøjet er vasket og pakket, henter mig og sørger for der er mad, når jeg kommer hjem, forklarer han og slår fast:

- Èn ting er, at du er en god bokser og har dygtige trænere omkring dig. Men det er også vigtigt, at du har gode mennesker omkring dig. Det er dem, der virkelig betyder noget, når du først står i ringen og skal vinde.

- Det er ikke, fordi jeg skal bevise noget. Jo. Måske overfor mig selv. Jeg vil gerne bevise overfor mig selv, at: »Det kan du sgu godt det her«, siger Oliver Zaren.