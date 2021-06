Oldekolle er næsten fuldt udlejet

De to stod for omkring 15 år siden bag en ny udstykning i Stillinge, som i dag er bebygget med 75 huse. Og nu gælder det så seniorboligfælleskabet, der også suppleres med salg af fire parcelhusgrunde på et tidspunkt.

Her kunne John Møller Jensen fortælle, at 24 ud af de 29 lejligheder allerede er udlejet.

- De første står klar 1. oktober og de sidste til marts næste år, siger John Møller Jensen, der ikke er i tvivl om, at det nok hurtigt skal lykkes at få udlejet de sidste fem lejligheder.

Hun og manden, der er 75 år, kan dog ikke længere klare at holde den store ejendom med stor have.

- Så nu glæder vi os til at rykke ind her til næste år. Vi kender jo alle de andre, der skal bo her, siger Karen Madsen med henvisning til, at det er rigtig mange ældre fra lokalområdet, der vil indtage de nye boliger, hvor der vil blive lejlighed til at samles i et fælleshus.