Old Irish Pub på Fisketorvet lukkede efter onsdagens fodboldkamp, men stedets publikum vil snart kunne vende tilbage til en ny pub med samme koncept. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Old Irish Pub lukket - åbner igen med ny ejer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Old Irish Pub lukket - åbner igen med ny ejer

Salli Hakki, der i forvejen ejer blandt andet diskoteket Gammeltorv, køber pubben på Fisketorvet, som kæde-ejere har ønsket at sælge fra i forbindelse med ny strategi.

Slagelse - 09. juli 2021 kl. 13:30 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Det er slut med Old Irish Pub på Fisketorvet i Slagelse. Det sker fordi den familieejede barkæde, der på nuværende tidspunkt har omkring 22 barer i hele Danmark, har besluttet at opsige eller sælge fire af kædens barer.

Udover Slagelse drejer det sig om barer i Helsingør, Lyngby og Esbjerg. Barkæden vil istedet ændre strategi og flytte fokus fra danske provinsbyer til større byer med bedre placeringer og flere gæster. Det skriver finans.dk

Så sent som onsdag var der stor aktivitet på Fisketorvet i forbindelse med Danmarks semifinale-kamp, men torsdag blev der lukket, og der blev kørt diverse ting væk.

Ny ejer er klar Det bliver dog ikke længe, at barens gæster kommer til at mangle stedets tilbud.

Ny ejer er nemlig restauratør Salli Hakki, der i forvejen ejer blandt andet Gammeltorv lige ved siden af.

- Det er gået meget stærkt, og jeg sidder faktisk lige og forhandler det sidste på plads med en af ejerne, sagde Salli Hakki fredag ved middagstid til Sjællandske, der ringede ham op efter at have fået et tip om, at han var den nye ejer.

Salli Hakki oplyser, at han vil åbne lige så snart de nødvendige tilladelser er på plads.

- Det bliver nok om en uge til 14 dage. Der er ikke planer om at ændre på konceptet for baren, men jeg skal have fundet nogle folk, der kan drive den. Det vil jeg ikke selv stå for, siger Salli Hakki.

Navneskifte Et navneskifte er dog naturligvis nødvendigt. Ifølge mediet MitVestsjælland, der citerer en unavngiven kilde, skal steddet hedde "The Old Pub". Men Sjællandske får fredag over middag en anden forklaring fra ejeren selv:

- Der er ikke taget stilling til, hvad baren skal hedde, men »Pubben« kunne være en mulighed. Det finder vi ud af inden for de nærmeste tre -fire dage, siger Salli Hakki. Artiklen fortsætter efter billedet...

Der skal findes et andet navn til den nye pub.

Old Irish Pub kæden ejes af tvillingebrødrene Peder og Kristian Blak.

De vil fremadrettet satse på at åbne i større lokaler med mulighed for specialevents, livemusik, storskærmsarrangementer med mere. Med det formål at tiltrække det »modne publikum« som kæden henvender sig til.

Derfor åbner Old Irish Pub den kommende tid nye og større barer i Odense, Aarhus og København.

Det øgede fokus på storbyerne kommer ovenpå, at Old Irish Pub i 2020 havde sit første underskud nogensinde. Det lød på 15,8 mio. kr. Alligevel satsede kæden stort og gik ind i Holland, hvilket ifølge Peder Blak var planlagt, inden pandemien tog pusten ud af branchen.

På nuværende tidspunkt har Old Irish barer i Danmark, Norge, Finland og Holland. Planen er at satse endnu mere på udlandet i de kommende år.