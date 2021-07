Se billedserie I flere kommuner inddrages borgere i de politiske beslutninger i langt større grad end tidligere. Det er vejen at gå, mener man i Slagelse. Foto: Kenn Thomsen

Også i Slagelse vil man invitere borgere ind i maskinrummet

Siden 2015 har Gentofte Kommune oprettet flere særlige, midlertidige opgaveudvalg, hvor både politikere og borgere er repræsenteret. Modellen breder sig, og også i Slagelse tænkes der yderligere i de baner.

Vil du sikre ejerskab og engagement, når politiske beslutninger skal træffes, giver det mening at lytte til dem, det hele drejer sig om. Borgerne.

Det har man for længst indset i kommuner som Gentofte, hvor et tocifret antal særlige, midlertidige udvalg bestående af vælgere er blevet nedsat siden 2015 alene med det formål at få den almene befolkning ind i det politiske maskinrum.

I udvalgene sidder typisk ti helt almindelige borgere sammen med fem lokalpolitikere for at finde frem til nye løsninger, og modellen breder sig nu til flere kommuner, regioner og sågar folketing.

I Gentofte er det både i udvalg, men også ved workshops, i arbejdsgrupper og lignende, at borgere og interessenter er blevet inviteret med. Altså sidder den politiske motor ikke længere i de faste udvalg, hvor en række politikere sidder rundt om et bord i fire år og vedtager sager, som embedsværket har lagt foran dem.

I Slagelse mener borgmester John Dyrby Paulsen (S), at der er potentiale for endnu mere borgerinddragelse. Han har længe slået på tromme for endnu mere af slagsen, men han indrømmer også, at det er lettere sagt end gjort.

- Det har vist sig sværere at komme i gang med, men det er klart, at det er den vej, vi skal. Det er planen at brede det mere ud i næste byrådsperiode, end vi har gjort, siger borgmesteren, der hylder princippet om at lade borgerne få mere taletid og indflydelse.

I Gentofte har fokus blandt andet været på sikker trafik i byen, anbringelser af børn, en mere bæredygtig by, bedre forældresamarbejde for små børn og øget sundhedsforebyggelse.

Her er der blevet nedsat grupper, hvor altså også borgere har været med i en politisk proces fra start.

Hans Toft, der i mange år var konservativ borgmester i Gentofte Kommune, har til mediet Mandag Morgen forklaret, at ejerskabet sikres ved at have borgere og politikere med fra begyndelsen.

I Slagelse giver det i den grad mening også, om så det handler om store udfordringer såsom bekæmpelse af fedme blandt børn eller udfærdigelse af lokale planer for et byområde eksempelvis.

- I stedet for at sende en lokalplan i høring kunne vi klare en masse på forhånd, hvis bare vi inddrog borgerne. Og ja, så kan det godt være, at der skal justeres lidt undervejs. Det er ingen garanti for, at vi ikke laver fejl, men man opnår et samarbejde, siger John Dyrby Paulsen (S).

Byrådet har i forvejen mulighed for at nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver af mere eller mindre politisk karakter. Det sker i skikkelse af paragraf 17 stk. 4-udvalg, hvor et af flere eksempler fra tidligere er »Byen møder vandet«-udvalget med fokus på Korsør.

Der skal dog mere til, siger borgmesteren.

- Det her er en spændende måde at arbejde på, tilføjer han.

Kan give mere effekt Kommunaldirektør Frank E. Andersen har tidligere været ansat i Gentofte Kommune - også som kommunaldirektør - og har dermed været med til at folde idéerne ud der.

At skabe en model nøjagtig som Gentoftes er dog ikke målet lokalt i Slagelse, mener han.

- Vi skal finde vores måde at gøre det på. Vi har tidligere inviteret lærer-, elev- og forældrerepræsentanter ind i forhold til børne- og ungeudvalget, og det gav politikerne et større indblik, siger Frank E. Andersen, som betegner det som en kerneopgave at lytte til borgerne og de folk, der lever og arbejder med vilkår besluttet af politikere.

- Og generelt ser vi også på, hvordan vi kan give politikerne mere plads til det, de gerne vil. Der er rigtig mange bilag at læse, mange detaljer og så videre, men egentlig søger de mest af alt at løse de store udfordringer, vi har. Når vi samtidig kan bruge borgerne og sætte deres viden i spil på nye måder, giver det effekt flere steder, mener han.