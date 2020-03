Også børnene løber på broen

- Som noget nyt skal børneløberne starte med at løbe ud på lavbroen, inden turen igen går tilbage mod Knudshoved og målstregen, siger Per Hansen fra Broløbet.

Han tilføjer, at der med børneløbet er mulighed for en rigtig familiedag. Fra Korsør arrangeres der busser specielt til børneløbet, hvor voksne er velkomne til at tilmelde sig for at løbe sammen med børnene. I målområdet kan deltagerne enten returnere til Korsør straks eller vente på Broløberne.