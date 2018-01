- Vi ligger jo godt, og medarbejdere kan let komme til og fra kommunen. Så i forhold til infrastruktur bliver det ikke den store sag at arbejde i Slagelse, selv om man bor i København, siger John Dyrby Paulsen (S) til Sjællandske. Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Send til din ven. X Artiklen: Også Slagelse gør sine hoser grønne: Vil score arbejdspladser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Også Slagelse gør sine hoser grønne: Vil score arbejdspladser

Slagelse - 16. januar 2018 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tusindvis af statslige ansatte venter i skrivende stund i spænding, mens andre tilsyneladende er nærmest ængstelige forud for regeringens varslede plan for udflytning af arbejdspladser fra hovedstaden.

Læs også: Dyrby irriteret over at Skat lukker i Korsør

Planen for anden runde af udflytninger ventes offentliggjort i nær fremtid - efter alt at dømme onsdag - og i forhold til de mismodige er der håb forude.

Det siger i hvert fald Slagelse-borgmester John Dyrby Paulsen (S), som gerne byder statslige arbejdspladser, styrelser og lignende velkommen på Vestsjælland.

- Vi ligger jo godt, og medarbejdere kan let komme til og fra kommunen. Så i forhold til infrastruktur bliver det ikke den store sag at arbejde i Slagelse, selv om man bor i København, siger John Dyrby Paulsen (S) til Sjællandske.

De seneste dage har nyhedsfladerne båret præg af en kommende udflytningsplan, og særligt kommunernes lobbyarbejde er blevet vendt.

Det er ingen hemmelighed, at landets 98 kommuner gerne ser statslige arbejdspladser på deres egn.

Samtidig viser en aktindsigt foretaget af DR, at 65 af kommunerne aktivt har taget skeen i egen hånd og decideret skrevet et brev til regeringen - eller taget kontakt på anden vis - for at gøre deres hoser grønne.

Det samme har man i Slagelse. - Vi har været enige om at byde ind. Det gjorde min forgænger, Stén Knuth, også i sin periode. Og efter meldingen om, at man lukker Skattecenter Korsør, er det endnu mere aktuelt at få arbejdspladser til kommunen. Vi har kommunikeret med minister Sophie Løhde (V), bekræfter John Dyrby Paulsen, som ikke har nogen som helst præferencer.

- I min bog kan det være hvad som helst. Vi kan huse det hele og har egentlig ikke lagt os fast.

Kunne man vælge, indrømmer John Dyrby Paulsen imidlertid, at han foretrækker hele styrelser og ikke små afdelinger.

- I stedet for at få dele af styrelser herned vil vi gerne have hele afdelinger. Det er det, vi satser på. Når man har små afdelinger, kan de hurtigt smutte igen for at blive samlet et andet sted. Det har vi jo set med Skat, siger han.

relaterede artikler

Sjællandske kommuner vil have fingre i 36 statslige styrelser 05. december 2017 kl. 09:51

Kommuner hyrer lobbyister for at få udflyttede arbejdspladser 08. november 2017 kl. 21:14

Udflytning til Slagelse koster 17,7 millioner 23. februar 2016 kl. 12:46