Se billedserie Sten Olsen, kioskejer gennem 30 år, kalder tirsdagens røveriforsøg for »amatøragtigt«. Han stod ikke selv i butikken, men har fået sin medarbejders forklaring. - Det var ret udramatisk. Da min medarbejder råbte »røveri«, forsvandt røveren stille og roligt ud af butikken, siger han. Han forstår i øvrigt ikke, hvorfor politiet efterfølgende skulle spærre Smedegade i omkring tre timer: - Det virker lidt »overkill«, for der skete jo ikke rigtig noget, konstaterer han. Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: Ofre for røveriforsøg griner ad knivrøver: Han var amatøragtig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ofre for røveriforsøg griner ad knivrøver: Han var amatøragtig

Slagelse - 30. januar 2020 kl. 13:45 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der er næppe tale om forhærdede kriminelle. Faktisk vil jeg kalde deres røveriforsøg for aldeles amatøragtigt. Sådan siger både indehaver af kiosken »Tips og Trav« på Smedegade, Sten Olsen, og købmand Elisabeth Dieu fra »Min Købmand« uafhængigt af hinanden.

De to steder fik tirsdag middag - med 40 minutters mellemrum - besøg af en ung, maskeret røver, der prøvede at true sig til penge. Begge steder mislykkedes hans forehavende, da ingen af de to ekspedienter havde i sinde at føje den spinkle og usikre røver.

Da røveren mærkede modstand, trak han sig skyndsomt tilbage uden udbytte. Dog fik han - og de tre andre tiltalte, der alle ventede i en bil udenfor, hurtigt politiet i hælene.

Et vidne havde nemlig bemærket den maskerede røver nær Priorgade og fulgte efter ham på afstand. Vidnet så røveren stige ind i en grå Nissan og noterede samtidig bilens registreringsnummer, som hurtigt blev videregivet til politiet. Da bilen ikke var stjålet, var der en smal sag for politiet at finde frem til bilens ejer, som blev anholdt ved Flakkebjerg kort efter.

I bilen sad den 18-årige chauffør og hans 17-årige kæreste, som uden dramatik blev anholdt.

Under afhøringen af de to fik politiet oplysninger, som førte dem på sporet af de to øvrige, som kort efter blev anholdt i en lejlighed på Søndermarksvej.

Da politiet således havde slået en klo i alle fire, som deltog i røveriforsøgene, blev de fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Næstved onsdag klokken 12.30.

Alle nægter sig skyldige, men to af de fire ville dog gerne forklare sig i retten. Den første var en 17-årig pige, som var lille og meget spinkel. Hun så oprigtigt skræmt ud, da hun trådte ind i retslokalet med en betjent og forsvarer ved sin side. Med en lav stemme forklarede hun, hvordan det hele var gået for sig:

- Min kæreste (den 18-årige chauffør, red.) og jeg blev ringet op af X (en af de to andre sigtede, red.), som spurgte, om vi kunne komme til Slagelse og være chauffør for ham og hans kammerat.

Ifølge pigen fik de ikke at vide, hvad turen handlede om, men blot, at »de ville få benzinen betalt«. Kæresteparret hentede så de to andre på Søndermarksvej, og de kørte alle til kiosken på Smedegade. Her gik X først ind i kiosken for at købe en Red Bull - og angiveligt for at sondere terrænnet. Da han kom ud, gik hans kammerat (Y) så ind i kiosken, efter han i mellemtiden havde maskeret sig med hætte, kasket, solbriller og en halsedisse. Han medbragte også en syv centimeter lang kniv, som han truede ekspedienten med.

Ekspedienten råbte op, og det fik røveren til at fortrække.

I bilen, som var parkeret på Klokkestøbergade, ventede de tre øvrige, hvoraf den 17-årige pige og hendes kæreste var begyndt at fornemme, hvad de havde involveret sig i.

- Vi skulle nok havde sagt fra, men både jeg og min kæreste var bange for, at de to andre så ville tvinge os, sagde hun på anklagerens spørgsmål om, hvorfor de fortsatte til det næste sted - »Min Købmand« på Priorgade.

- Her gik jeg selv ind først og købte et par sodavand, og bagefer gik Y så ind, forklarede hun.

Endnu engang mislykkedes røveriet - og den uheldige røver skulle bagefter have sagt til de tre andre:

- Det gik ikke, for ekspedienten havde en kniv, der var større end min!

I retten kom der flere modstridende forklaringer om, hvem der vidste hvad og hvornår, og der tegnede sig i det hele taget et billede af en gruppe unge, som nok ikke har forstået alvoren af deres handlinger. Og heller ikke tænkt på konsekvenserne.

Dog blev det nævnt, at Y angiveligt har en mindre hash-gæld til nogle indvandrere i Nordbyen, og at det skulle være grunden til det halvhjertede røveriforsøg.

Om det har noget på sig, skal politiets videre efterforskning prøve at kaste lys over.

relaterede artikler

To røverier og fire teenagere anholdt 29. januar 2020 kl. 09:41

Fire personer fortsat anholdt efter to knivrøverier 28. januar 2020 kl. 14:49