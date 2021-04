Kenneth Nielsen fortæller, at han søger at finde kød til en ny prøve fra en anden kalv, end den i hans egen fryser, hvor der var et meget højt og særdeles sundhedsskadeligt indhold af PFOS. Foto: Helge Wedel

Ofre for PFOS-gift bliver forsøgspersoner

Opsporing og kontakt til de angiveligt over 200 muligt PFOS-forgiftede personer med tilknytning til Korsør Kogræsser og Naturplejeforening er gået i gang med det formål i første omgang at få fundet de værst ramte, men også at få mulighed for at gøre dem til en slags »forsøgspersoner« i et forskningsprojekt, der fremover følger deres sundhedstilstand og de mulige skader, som deres indtag af det PFOS-forgiftede kalvekød har eller måske vil forårsage.