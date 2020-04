Officielt - maritimt folkemøde er aflyst

Onsdag eftermiddag blev det via en udsendt meddelelse officielt, at 2020-udgaven af Danmarks Maritime Folkemøde planlagt til lørdag den 22. august er aflyst grundet coronakrisen, fordi store forsamlinger er forbudt til og med udgangen af august. I stedet afvikles et nyt maritimt folkemøde i 2021.