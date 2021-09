Officielt åbnet: Har skabt flere pladser til uddannelseslæger

Udstilling åbnet i sundhedshuset

Det var ikke kun sundhedshuset, der fredag blev officielt indviet, det nye velfærdsteknologiske udstilling åbnede også dørene.

Der har før været en mindre udstilling med samme tema på Alliancevej, men nu er det altså rykket, blevet markant større, og kommer desuden til at have åbent for offentligheden hver dag mellem 9 og 15. Dørene komme til at stå åbne, så folk selv kan gå ind. Det hører hjemme i kælderen i det nye sundhedshus.

- Håber er, at folk kan komme og blive inspirerede til hvad, de kan købe selv eller til deres pårørende, siger Thea Kingo fra Slagelse Kommune, som er en af drivkræfterne bag udstillingen.

- Det er noget, man ikke ville få øje på andetsteds, tilføjer hendes kollega, Lisa Gummer.

Der er en guide på udstillingen til, hvad der kan bevilliges og hvem målgruppen for de forskellige ting er. For eksempel er sælen Paro god til demente, og dovendyret Store Bent er beroligende for folk, der har behov for noget sansestimulering.