Officielt: Søfartsstyrelsen på Korsør Rådhus

Søfartsstyrelsen bekræftede mandag eftermiddag i en udsendt pressemeddelelse, at de får adresse på Korsør Rådhus og den gamle politistation ved siden af, som Sjællandske afslørede for nylig. Ligeledes bekræftes Sjællandskes oplysninger om, at også det nuværende domicil for skibsmægler J. Poulsen Batterivej 7 samt malerbygningerne officielt benævnt driftscenter over for bliver adresse for Søfarsstyrrelsen. Medio 2019 ventes den at være på plads i Korsør med alle knap 200 arbejdspladser, som regeringen i efteråret 2015 besluttede skulle udflyttes til den tidligere færgeby og nuværende broby.