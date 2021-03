Se billedserie Holmegaardshuset i Fensmark har været i vælten de seneste år. Det er dog ikke ligetil at få indsigt i, hvor mange af de forløb, Slagelse Kommune betaler for, der reelt ender lykkeligt for familierne.

Send til din ven. X Artiklen: Offentligheden må undvære den fulde sandhed: Ankestyrelse bakker kommune op i afslag på aktindsigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Offentligheden må undvære den fulde sandhed: Ankestyrelse bakker kommune op i afslag på aktindsigt

Der er i løbet af to år blevet brugt knap 22 millioner kroner på omdiskuteret opholdssted. Men mens pressen mødes af en lukket dør og et afslag på aktindsigt, kan byrådspolitikere tilsyneladende heller ikke få den fulde sandhed og overblik over, om pengene er godt givet ud. Det nager Enhedslistens Thomas Clausen.

Slagelse - 01. marts 2021 kl. 06:50 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Der er fuld tiltro til arbejdet med og tilgangen til de familier, børn og unge, som Slagelse Kommune sender til opholdsstedet Holmegaardshuset i Fensmark. Stedet har ellers været under heftig beskydning de senere år grundet kritik fra eksempelvis forældre, der oplever at blive umyndiggjort, blive gjort dårligere i rapporter, end de er, og i flere tilfælde ender med at få deres børn tvangsfjernet - som beskrevet i Sjællandske ad flere omgange.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger

relaterede artikler

Debat: Møgsager står i kø i Holmegaardshuset 20. februar 2021 kl. 19:51

Møgsagerne står i kø på udskældt opholdssted 13. februar 2021 kl. 11:00

Ung mor tager til genmæle efter forstanders beskyldning om løgn 06. februar 2021 kl. 09:00