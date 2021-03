Jørgen Bøllingtoft fortæller om uændret og meget stor interesse for at få plads i det kommende seniorboligfællesskab i Korsør Bypark, hvor der skal gå en offentlig sti gennem boligområdet.

Offentlig sti gennem nye seniorboliger i Korsør Bypark

Politikerne har nikket ja til at der skabes lokalplan for 24 seniorboliger og fælleshus i Korsør Bypark. Grundet forurening er boligerne rykket ind i byparken, så der skal anlægges en vej. Det bliver offentlig adgang gennem bebyggelsen.

Der er sagt politisk ja til, at en ny lokalplan sikrer, at BoligKorsør i Korsør Bypark bygger et seniorboligfællesskab med 24 boliger og et fælleshus med et samlet boligareal på 2300 kvadratmeter. Boligerne opføres i et plan i en gennemsnitlig størrelse på 85 kvadratmeter.