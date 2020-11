Uden mundbind grundet fotografering ses Helle Nielsen fra Korsør Rotary Klub, Jette Connie Nielsen fra Korsør Inner Wheel Klub og Birthe Vilhelmsen fra Halskov Kirke, mens apoteker Peder Harboe bagerst lod mundbindet sidde under fotoseancen. Foto: Helge Wedel (iført mindbind!)

Ønsketræet sikrer julegaver til trængte børn

Mange trængte familier har henvendt sig til enten Sankt Povls Kirke eller Halskov Kirke med ønske om at få julehjælp. Herunder mulighed for at ønske en gave til familiens børn ved at oplyse køn, alder og ønske til maksimalt 200 kroner.