Se billedserie Også i 2020 ansøgte Tårnborg Idrætsforening om godt 300.000 kroner til udbygning af dette redskabslokale i hakket ved hallen med et lokale med fladt tag. Dengang ville politikerne »kun« give 80.000 kr. til projektet. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Ønsker for over 11 mio. kroner fra tre idrætsklubber Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ønsker for over 11 mio. kroner fra tre idrætsklubber

Korsør GoKart Klub, Tårnborg Idrætsforening og Korsør Frømandsklub har fremsendt ønsker til kommunen om udvidelser og nyskabelser for over 11 mio. kroner. Ønskerne indgår i de kommende budgetforhandlinger

Slagelse - 14. juli 2021 kl. 07:16 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

.

Ny asfalt og udvidelse af den eksisterende bane ønsker Korsør GoKart Klub på Ørnumvej sig.

Kunstgræsbane, udelivsmiljø og et større depot er ønsker, fremsendt af Tårnborg Idrætsforening.

Bedre faciliteter at dykke fra i Halsskov Færgehavn er ønske, fremsendt af Korsør Frømandsklub.

Samlet er der fra disse tre idrætsforeninger ønsker for over 11 millioner kroner, hvilket har fået politikerne i kulturudvalget til at bede om flere penge at dele ud af, fordi der er så store ambitioner på idrætsområdet.

Største ønske

Det største ønske kommer fra Tårnborg Idrætsforening, der ansøger om 4.974.000 kroner til etablering af kunstgræsbane incl. lysanlæg på det eksisterende græsareal ved omklædningsrum og Tårnborg Hallen. Der er tale om en kunstgræsbane med gummigranulat. Tårnborg IF oplyser, at klubben samlet har 336 medlemmer, men det fremgår ikke af sagsfremstillingen til politikerne, hvor mange medlemmer der er i fodboldafdelingen.

I forvejen findes der kunststofgræsbaner i Korsør og i Vemmelev. Til politikerne bemærkes også, at der blandt fodboldklubberne i og omkring Korsør er enighed om, at der er et større behov for mere kunstgræs, men der er dog ikke enighed om en placeringen af yderligere en kunststofgræsbane.

Military fitness Idrætsklubben i Tårnborg ansøger også om 530.000 kroner til etablering af stisystem i omgivelserne rundt om skole og hallen. Hertil etablering af bevægelses- og aktivitetsmuligheder med atletikfaciliteter, military fitness og styrketræning. Formålet er at få lokalområdes borgere i Tårnborg til at komme mere ud og bevæge sig. Nogen af pengene skal bruges på skiltning og infotavler.

Større redskabsrum Endelig ansøger Tårnborg Idrætsforening om 395.000 kroner, der skal bruges på en udvidelse med cirka 40 kvadratmeter af det eksisterende redskabsrum. Årsagen er, at en række nye sportsgrene i foreningen kræver plads til rekvisitter.

Samlet er der fra TIF ansøgt om 5.899.000 kroner.

Siden 1967 Siden 1967 har gokartbanen ligget på Ørnumvej. Den nuværende asfalt på banen er fra omkring 2004. Den er derfor meget slidt, ligesom den gør banen ujævn, hvilket igen er med til at slide ekstra på gokart-bilerne.

Der ansøges om 475.590 kroner til ny asfalt på banen samt i ryttergården. Korsør GoKart Klub oplyser, at den i 2020 havde 156 medlemmer.

Udvidelse Den selvejende klub søger også om 2.332.300 kroner, der skal bruges til at gøre banen større, da forventningerne til banens længde og bredde er steget i takt med sportens udvikling. Den større bane vil gøre den mere attraktiv for nuværende og nye medlemmer.

Samlet er der fra Korsør GoKart Klub ansøgt om 2.707.840 kroner.

Dykkerplatform Korsør Frømandsklub ønsker sig en dykkerplatform i Halsskov Færgehavn i færgeleje 3, der er lejet nærmest campingpladsen.

Platformen er indledningsvis anslået til at koste 2,5 mio. kroner, men i projektet indgår også en faseopdelt indretning af færgelejet med faciliteter til brug for omklædning og sikker adgang til vandet for brugergrupper som handicapdykning, dykkere, vinterbadere og svømmere.

Bedre sikkerhed Formålet med indretningen i færgelej 3 er at højne sikkerheden i vandsportscenteret havnen ved at adskille bløde og hårde vandsportsudøvere, ligesom der skal skabes flere adgangsmuligheder og dermed bedre infrastruktur for brugerne af området.

Korsør Frømandsklub med klubhus ved Ceresstranden er fra 1965 og dermed en af de ældste dykkerklubber i Danmark. Den har knap 60 medlemmer.