Se billedserie Omkring 100 tilhørere var mødt frem til valgmødet i Danske Bank. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Økonomien på tapetet ved valgmøde i banken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Økonomien på tapetet ved valgmøde i banken

Slagelse - 17. november 2017 kl. 06:51 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det går jo ganske godt fremad i Slagelse Kommune.

Det budskab plejer at komme fra borgmester Stén Knuth (V), hvilket det da også gjorde ved valgmødet i Danske Bank torsdag aften.

Men denne aften kom det også fra aftenens vært, filialdirektør Dennis Kristjansen, der indledte mødet med at sige, at banken jo ikke blandede sig i politik, men det kunne konstateres, at der er kommet et par tusinde flere borgere til Slagelse siden sidste valg, og 1200 flere er kommet i job.

- Desuden kan vi konstatere, at en gennemsnitlig ejendom er steget med 210.000 kroner siden sidste valg, sagde filialdirektøren inden han overlod scenen til politikerne, et flittigt spørgende publikum og aftenens ordstyrer, lokalredaktør Carsten Lysdal fra Sjællandske.

Økonomi prægede da også en stor del af mødet.

S-borgmesterkandidat John Dyrby Paulsen slog fast, at en god økonomi er forudsætning for at kunne sætte alt andet i gang.

Han lovede at socialdemokraterne vil arbejde for 4000 nye boliger i den kommende periode, ikke mindst flere ungdoms og seniorboliger, samt bedre uddannelser.

Troels Christensen, Liberal Alliance rettede en kraftig kritik af den økonomiske styring og mente, at kommunen ville blive sat under administration næste år.

Thomas Vesth fra Nye Borgerlige mente, at kommunens budget for 2018 lige var en sag for tv-programmet »Luksusfælden«.

Også Ann Sibbern fra Dansk Folkeparti slog fast, at der skal balance i økonomien.

Borgmester Stén Knuth (V) sagde, at der er opnået gode resultater i perioden, blandt andet at karaktergennemsnittet for afgangseleverne er hævet med en, og at sygefraværet er faldet efter at have været for højt i en periode.

Han blev spurgt af en tilhører, om han kunne nævne nogle ting, som kommunen har fået ud af de cirka 450 millioner kroner, som kassen er skrumpet med i hans periode.

- 45 millioner kroner til vandsportscenter i Halsskov, 25 millioner kroner til sportscollege, og så er der brugt rigtig mange penge på ledige, børn med særlige behov og handicappede, sagde Knuth.