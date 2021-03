Se billedserie Denne skitse viser hvordan de fire klubbers aktiviteter kan placeres på arealet på Stigsnæs og overholde støjkravene. V-gruppeformand Knud Vincents gør dog opmærksom på, at der er inddraget areal i strid med den oprindelige aftale i byrådet om, at der kun må disponeres over areal, som alligevel ikke kan bebygges.

Økonomi og havnen er afgørende for motorsportscenter

Økonomiudvalg skal på sit møde mandag tage stilling til næste skridt i sag om projekt Stigsnæs Motorsport. Det kan ende med, at projekt ikke kommer videre. Borgmester mener ikke grundlag er på plads og Venstres gruppeformand Knud Vincents siger klart, at man istedet skal satse på grønne arbejdspladser.

Slagelse - 14. marts 2021 kl. 11:36 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Om det bliver ja eller nej til det omdiskuterede motorsportscenter på Stigsnæs vil man kunne få et fingerpeg af mandag eftermiddag, hvor kommunens økonomiudvalg mødes.

Her er stillingtagen til næste skridt i sagen på dagsordenen hos udvalget, hvor borgmester John Dyrby Paulsen (S) er formand og alle byrådets partier (lige bortset fra DF, der er repræsenteret af deres tidligere gruppeformand Ann Sibbern, Udenfor Partierne), er repræsenteret.

Udvalget skal beslutte, om der skal arbejdes videre med projektet. Samt tage stilling til konkretisering af arealanvendelse som opfølgning på tidligere politisk beslutning.

Derudover skal man beslutte, om man vil indstille til byrådet, at projektet kan delfinansieres via indtægter fra etablering af støjvolde med genanvendelse af lettere forurenet jord.

Borgmester: Intet grundlag endnu Byrådet vedtog i forbindelse med Budget 2019, at det skulle undersøges, om der kan skabes grundlag for særlige aktiviteter på Stigsnæs. For eksempel motocross, gokart, speedway, paintball, mountainbike med videre på arealer, der alligevel ikke kan bebygges.

Den 16. december 2019 vedtog byrådet enstemmigt en principiel arealanvendelsesplan for Stigsnæs Motorsport.

På bordet til økonomiudvalgsmødet ligger nu en støjrapport, der viser, at holder klubberne sig indenfor den politisk vedtagne plan for arealernes anvendelse, så vil de forventede grænseværdier for støj kunne holdes.

For at leve op til dette krav har den ene af de fire klubber, Slagelse Autosport, dog måttet give afkald på et krav om at få en 700 meter lang lige strækning.

Klubben kalder derfor løsningen for en nødløsning, mens ønskerne er opfyldt for Slagelse MX, Glumsø Speedway og Korsør Kart Klub.

Sidstnævnte klub giver dog i et høringssvar udtryk for, at en gokartbane på Stigsnæs skal være så meget bedre end den nuværende i Korsør, at man vil kunne lukke i Korsør, uden at der opstår en ny klub her.

Borgmester: Vigtigt med areal ved havn Borgmester John Dyrby Paulsen siger dog, at man endnu ikke er nået så langt, at der et grundlag for at træffe en beslutning om projektet.

- Økonomien er afgørende, og her er der endnu ikke overblik over, hvad der vil kunne komme ind ved at anvende lettere forurenet jord til støjvolde. En anden vigtig faktor er også, om arealet måske skal bruges som »bag-areal« i forbindelse med aktiviteter på Stigsnæs Havn, siger borgmesteren.

John Dyrby Paulsen oplyser, at kommunen stadig har øje på muligheden for en dag at købe Stigsnæs Havn af Ørsted.

Kommunen har tidligere budt på havnen, der dog blev solgt til anden side.

- Men handlen er aldrig blevet gennemført. Efter hvad jeg hører, fordi nogle forudsætninger for handlen har ændret sig. Miljøstyrelsen ikke har givet den nødvendige nedrivningstilladelse til Stigsnæsværket, ligesom der skulle være noget forurening på stedet, som skal håndteres. Det kan give mulighed for, at kommunen måske kan komme i spil som køber til en lavere pris, hvis de nuværende købere trækker sig ud, og så kan der blive brug for det areal, som motorsportscentret planlægges placeret på, siger John Dyrby Paulsen.

Han køber derimod ikke argumentet med, at man skal undlade at placere centret på Stigsnæs på grund af naturen.

- Vi har masser af natur i Skælskør-området, så det vil efter min mening ikke betyde noget, at et mindre område bruges til noget andet, siger John Dyrby Paulsen.

Han vil afvente partiernes holdning på dagens møde.

- Det kan jo være, at det allerede viser sig, at der vil være et flertal imod projektet, og så er der ingen grund til at gå videre med det, siger borgmesteren.

Vincents ønsker grønne arbejdspladser Står det til Venstres gruppeformand og borgmesterkandidat Knud Vincents skal man ikke gå videre med projektet.

- Vi har i Venstre den holdning, at det først og fremmest handler om at skaffe nogle arbejdspladser til området. Det ville være godt, hvis Slagelse Kommune kunne gå foran og være med til at lægge nogle grønne arbejdspladser indenfor cirkulær økonomi på stedet, hvor der er udviklingsmuligheder på grund af dybvandshavnen, mener Knud Vincents, der vil være indstillet på at ændre anvendelsen af området fra tung til lettere industriu.

Han understreger dog, at Venstre gerne vil gøre noget for foreningerne.

- Derfor vil vi da være meget positivt stemt overfor Korsør Gokart Klub, der i flere år har ønsket ny belægning på deres bane. En sag som man har udsat, mens projektet på Stigsnæs blev undersøgt, siger Knud Vincents.

Han mener i øvrigt, at den fremlagte arealanvendelsesplan går ud over det aftalte.

- Aftalen var, at man kun skulle bruge areal, som ikke kunne bebygges, men man har altså også inddraget det område, som i Stén Knuths borgmestertid blev købt at Haldor Topsøe og som kan bebygges, siger Knud Vincents.

Han gør opmærksom på, at Venstre, Radikale Venstre og SF ikke har ønsket at sætte penge af til projektet de sidste to år.