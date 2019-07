Øjeblikkeligt forbud: Forurening fundet i spildevand

Store koncentrationer af forurening er fundet hos Flux Water, som sender spildevand videre til Slagelse Renseanlæg. Derfor har virksomheden med kort varsel fået forbud mod at udlede spildevand fra i dag, tirsdag. Slagelse Kommune frygter dog ikke for sundhedsskadelige konsekvenser. Foto: Elmer Madsen

Slagelse - 02. juli 2019 kl. 15:47 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Store koncentrationer af forurening er fundet hos Flux Water, som sender spildevand videre til Slagelse Renseanlæg. Derfor har virksomheden med kort varsel fået forbud mod at udlede spildevand fra i dag, tirsdag.

Det oplyser Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunen frygter dog ikke, at forureningen har nogen sundhedsmæssige konsekvenser, da vandet er blevet fortyndet på renseanlægget, oplyser afdelingsleder for miljø under Center for Miljø, Plan og Teknik, Jette Jungsberg, til Sjællandske.

- Men det betyder ikke, at det ikke kan have en påvirkning af organismerne i vandet. Og derfor har vi også kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed og Miljøstyrelsen for at få deres vurdering, forklarer hun.

Forbuddet er givet efter, at Slagelse Kommune har målt for høje værdier af de såkaldte neonikotinoider i spildevandet som ledes ud i Jernbjerg Å og videre til Tude Å. Neonikotinoider er et insektbekæmpelsesmiddel, som er meget giftigt for vandorganismer.

Forureningen i vandet blev målt første gang allerede tilbage i september sidste år, oplyser Jette Jungsberg. Men først med nye måleresultater i sidste uge, opdagede kommunen, at forureningen stammer fra Flux Water.

- Sidste år var det slet ikke i samme målestok, men kun et lille overskred af grænseværdierne. Men da vi så måler i marts i år, er der tale om ekstremt høje værdier, forklarer afdelingschefen.

Ifølge Slagelse Kommune har Flux Water imidlertid slet ikke tilladelse til at behandle eller udlede neonikotinoider. Derfor er det heller ikke et stof, som hverken kommunen eller virksomheden selv normalt måler efter.

Af den grund er det et helt tilfælde, at det overhovedet er blevet opdaget, lyder det.

Måleresultatet, som nu får kommunen til at gribe ind, blev nemlig lavet i forbindelse med et EU-projekt, som har fokus på lægemidler i spildevand.

Ifølge Jette Jungsberg får Flux Water ikke lov til at genoptage spildevandsudledningen, før kilden til forureningen er fundet og standset. Og selvom der umiddelbart ikke er sundhedskadelige konsekvenser forbundet med forureningen, kan det kan ende ud med en politianmeldelse, siger hun.

- De (Flux Water, red.) er selv uforstående over for situationen, og derfor arbejder vi i øjeblikket sammen om at finde årsagen til udledningen. Men der er tale om ekstremt høje værdier. Så at det sendes videre til Slagelse Renseanlæg, hvor det heldigvis er fortyndet, så det ikke har sundhedsskadelige konsekvenser, skal ikke komme dem til gode, siger afdelingsleder Jette Jungsberg.

Hos Flux Water er man imidlertid »dybt ulykkelige« over situationen, fortæller salgsdirektør Lars Kastholm. Her håber man derfor på hurtigst muligt at vide, hvor forureningen kommer fra. - Der er nogen, der har afleveret noget affald hos os, som de ikke må. Og det er jo ikke noget, vi hverken kan se eller lugte, og når vi heller ikke måler for det, fordi det ikke er påkrævet af os, så har vi ikke kunne opdage det tidligere, forklarer han og uddyber, at Flux Water normalt har en streng modtagelseskontrol med udgangspunkt i en oversigt, der er defineret af myndighederne.