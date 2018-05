Grundet stigende trafik over Storebæltsbroen gøres til- og frakørselsramperne på Sprogø nu længere for at øge sikkerheden. Foto: Per Christensen

Øget sikkerhed på Sprogø

Flere af Sjællandskes læsere har undret sig over, hvad det for et asfaltarbejde inklusiv opsætning af autoværn, der i øjeblikket udføres på Sprogø. Nogle spørger med håb i stemmen, om Danmarks bedst beliggende rasteplads er under opbygning. Kommunikationschef hos Sund & Bælt Lene Gebauer Thomsen oplyser til Sjællandske, at det ikke er en rasteplads, der er på vej. I stedet er der tale om, at til- og frakørselsramperne bliver forlænget.