Øget patruljering efter ny uro på Motalavej

Politiet fik standset større slagsmål på Motalavej mandag og sætter nu ind med øget patruljering.

Politiet fik standset større slagsmål med kasteskyts og slagvåben. 21-årig anholdt.

Slagelse - 04. august 2020 kl. 16:41 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet gør nu et nyt forsøg på at få dæmpet gemytterne på Motalavej i Korsør, hvor der har været flere sammenstød. Det sker ved at øge patruljeringen og være mere til stede.

Det oplyser Tom Trude, der er linjechef for beredskabet i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Beslutningen kommer efter en episode mandag klokken 23.54, hvor politiet fik en anmeldelse om, at en gruppe på 30-40 personer havde samlet sig i området.

Der var lagt op til et større slagsmål med både kasteskyts og slagvåben.

Politiet fik skilt de to grupper ad, og en 21-årig mand fra Slagelse blev anholdt klokken 01.42 og sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen.

Han blev løsladt igen klokken 03.35. Politiet var efterfølgende massivt til stede i området hele natten, og tirsdag formiddag besluttede man så at sætte ind med øget patruljering.

Vigtigt med tryghed - Folk skal kunne være trygge på Motalavej, så vi vil ikke acceptere hændelser som den mandag aften. Nu havde der ellers lige været ro en månedstid på stedet, og det er da beklageligt, at det blusser op igen, siger Tom Trude.

Han bekræfter, at en del af uroen kan skyldes uoverensstemmelser mellem enkelte familier på stedet.

- Men det er dog ikke hele forklaringen. Problemet er mere komplekst, og vi forsøger naturligvis at sætte ind med forebyggende foranstaltninger, samtidig med at vi er klar til at gribe ind, når der opstår uro, siger Tom Trude.

Politiet har tidligere på året haft oprettet visitationszoner i området.

- Det kan vi gøre igen, men indtil videre sætter vi altså ind med øget patruljering, siger Tom Trude.