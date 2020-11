Tømrermester Niels Lien kan melde om travlhed i øjeblikket, men han forudser, at en hævning af håndværkerfradraget vil falde på et tørt sted for ikke mindst mange mindre håndværksmestre til næste år. Foto: Per Vagnsø

Øget håndværkerfradrag skaber glæde og nye jobs

Selv om der i øjeblikket er travlt hos mange håndværkere, kan øget fradrag komme til at falde på et tørt sted næste år, mener både tømrermester og erhvervschef.

Slagelse - 09. november 2020

En fordobling af det såkaldte håndværkerfradrag kan give flere jobs lokalt.

Det mener både tømrermester Niels Lien og erhvervschef Per B. Madsen fra Slagelse Erhvervscenter.

Mandag foreslog finansminister Nicolai Wammen (S) på vegne af regeringen, at loftet over fradrag for serviceydelser hæves fra 6.400 til 25.000 kroner, mens loftet over fradrag for håndværkerydelser i forbindelse med grønne investeringer i hjemmet hæves fra 12.800 til 25.000 kroner.

- Det vil helt klart skabe flere jobs også i Slagelse Kommune, så det er klart noget jeg bifalder, lyder det fra erhvervschef Per B. Madsen fra Slagelse Erhvervscenter.

Han peger på, at fradragene vil få mange private til at efterspørge ydelser fra forskellige håndværkere.

- Samtidig vil de forskellige ordninger på energiområdet med for eksempel udskiftning af oliefyr også føre til mere beskæftigelser, siger Per B. Madsen.

På et tørt sted Flere undrede sig ved fremlæggelsen af forslaget over, at man forhøjer fradraget i en tid, hvor mange håndværkere har rigtig travlt.

Ikke mindst fordi der både fra statsligt og kommunalt hold allerede er blevet sat ekstra penge til diverse projekter, som skal holde hånden under beskæftigelsen.

Også i Slagelse Kommune er der sat rigtig mange millioner kroner af på den konto.

Tømrermester Niels Lien fra Niels Lien ApS kan da også melde om travlhed i firmaet, men han mener alligevel, at en hævning af håndværkerfradraget til næste år vil kunne komme til at falde på et tørt sted.

- I vores firma har vi indrettet os på den måde, at licitationsafdelingen, der tager sig af de store projekter, udgør to tredjedele, mens den mere traditionelle tømrerafdeling med reparationer og ombygninger for private står for omkring en tredjedel af aktiviteten. Som jeg ser det, har vi i licitationsafdelingen arbejde til august, hvorefter der kan komme et fald i aktiviteten. I den anden afdeling vil vi nok allerede til foråret se faldende aktivitet, siger Niels Lien.

Han mener derfor, at hævningen af håndværkerfradraget ikke mindst vil kunne komme de mindre håndværker-virksomheder med omkring fem ansatte til gode.

Hvilket erhvervschef Per B. Madsen er enig i.

Vil ansætte flere Niels Lien mener videre, at en hævning af håndværkerfradraget vil medføre, at firmaet skal til at ansætte flere folk.

- Heldigvis har vi indtil nu kunnet få de folk, som vi har brug for. Når vi søger efter folk via Facebook, går der gerne en uge ugen reaktioner, men herefter har folk lige fået tænkt over, om de nu lige vil skifte, og så begynder ansøgningerne at komme, siger Niels Lien.