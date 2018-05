Se billedserie Færgerne til og fra Agersø og Omø kommer nu til at sejle efter »skuldersæson«-sejlplanen helt frem til udgangen af december 2018. PR-foto

Øboerne får igen flere vinterafgange

Slagelse - 09. maj 2018 kl. 06:27 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboerne på Agersø og Omø - og øernes vintergæster - kan se frem til flere færgeafgange i november og december, efter at miljø-, plan- og landdistriktsudvalget i Slagelse Kommune mandag besluttede at droppe den planlagte vintersejlplan i november og december. I stedet bliver den såkaldte skuldersæson forlænget frem til 31. december. Det betyder flere afgange, end der oprindeligt var planlagt i vintersejlplanen.

- Færgerne er livsnerven for øboerne, og vintersejlplanen har givet mange problemer for beboerne på øerne. Vi vil gerne gøre det mere attraktivt at bo på øerne, og derfor er jeg også glad for, at vi har fundet penge til, at vi kan udvide antallet af afgange i november og december, siger formand for miljø-, plan- og landdistriktsudvalget Jørgen Grüner (SF).

Øboerne har længe kritiseret vintersejlplanen, som blev indført, efter at det viste sig nødvendigt at finde besparelser på driften. Vintersejlplanen ville have betydet, at den ene af de to færger skulle ligge stille om eftermiddagen i november og december, og at der dermed ville være færre afgange i den periode. Derfor er øbo og næstformand i miljø-, plan- og landdistriktsudvalget Anne Bjergvang (S) også godt tilfreds med at serviceniveauet bliver højnet.

- Jeg er glad for, at færgeankomst og busafgange igen passer sammen for både Agersø og Omø, og at det igen er muligt for de ældre at tage på lægebesøg uden at anvende hele dagen på det. Kort sagt genetablerer vi den blå landevej i resten af 2018, og vi sender et stærkt signal om, at det skal være godt at bo og leve i Slagelse Kommune - uanset hvor man bor, siger Anne Bjergvang (S).

Udvidelsen af sejlplanen bliver finansieret af midler overført fra 2017, hvor et godt billetsalg sikrede et lille overskud. Om man skal fortsætte med den udvidede færgedrift efter 31. december vil blive drøftet i forbindelse med budget 2019.