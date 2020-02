Ø-kamp begyndte for 50 år siden

Se billedserie Foreningens seneste tiltag: Traktorbussen, som frivillige ø-guider kører. Privatfoto

Slagelse - 26. februar 2020 kl. 10:42

Omø Beboer- & Grundejerforening kan fejre sine første 50 år, for det var i 1970, omøboerne dannede deres egen beboerforening for at blive hørt. Omø var i 1966 som et forsøg fire år før kommunalreformen blevet en del af den nye storkommune Skælskør, og sognerådets og dermed selvbestemmelsens tid var forbi. Der var brug for at der var nogle, der kunne repræsentere Omø over for den nye, »store« kommune.

Den første rigtige ilddåb fik den nye forening, da det daværende Vestsjællands Amt lancerede en dispositionsplan, som udlagde en tredjedel af Omø med 400 sommerhuse. Der var allerede udstykket 133 grunde på sydspidsen af øen, men at øen skulle »plastres« til med så mange sommerhuse, var ikke øboernes kop te, og man gik derfor sammen om at forhindre, at dispositionsplanen blev vedtaget. Det lykkedes og var beboerforeningens første rigtige sejr, fortæller foreningens formand gennem de seneste 29 år, Dorthe Winther.

I dag ønsker formanden sig lejeboliger i jubilæumsgave. Det er dejligt med sommerhuse, men det betyder også, at mange af husene står tomme en stor del af året, mener Dorthe Winther.

»Storkommunen« Skælskør er jo siden blev afløst af en endnu større administrativ enhed i form af den nuværende Slagelse Kommune.

- Vi var bekymrede på samme måde, da vi gik til en endnu større kommune, men vi har altid valgt samarbejdet med ø-udvalget. Der skal da slås nogle slag. Jeg synes, vi har et godt samarbejde med forvaltningen, men byrådspolitikerne er nogle gange lidt langt væk, siger Dorthe Winther.

Gennem de 50 år er det blevet til mange sejre, og beboerforeningen har taget initiativ til rigtig mange forskellige tiltag for at gavne øen. Heriblandt Omø Lystbådehavn, Omø Boligforening, udrulning af fibernet, Omø traktorbus, udviklingsplaner, energiø, akut-hjælper-korps, turistbrochurer, åben ø-dage, hjemmeside, otte årlige numre af Omø-bladet siden 1989, månedlige nyhedsbreve og streamning af foredrag fra Aarhus Universitet.

- Men ud over de udviklingsorienterede initiativer har kampen for Omøs fortsatte beståen som helårsbeboet samfund for folk i alle aldre fyldt rigtig meget. Kampen for fastholdelse af fartplan og serviceniveau på Omø Færgen, bevarelse af postbetjening, skole og uddannelsesstøtte til unge, forsøg på at sikre mobildækning, skaffe nye tilflyttere og ikke mindst kampen for at bibeholde vores sygeplejerske og plejepersonale, fortæller formanden.