Ø-arkiv overlever

Ø-arkivet i Historiens Hus på Omø og dermed øens lokalhistorie er reddet. Der er kommet tre nye medlemmer af bestyrelsen for Historiens Hus, som sammen med to medlemmer af den tidligere bestyrelse er fast besluttede på, at ø-arkivet skal fortsætte.

Alarmklokkerne ringede op til generalforsamlingen i Historiens Hus, fordi Einar Storm er gået på pension efter at have drevet stedet som arkivleder i mere end 20 år. Formanden for arkivet havde trukket sig sidste efterår. Formanden var midlertidigt blevet afløst af Nakalema Iversen, som imidlertid ikke havde lyst til at fortsætte, og det stod klart, at der skulle nye bestyrelsesmedlemmer til, hvis arkivet skulle fortsætte. Nedlæggelse var simpelthen et punkt på generalforsamlingens dagsorden.