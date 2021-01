Se billedserie Sognepræst Marianne Myssen ved juleaftens gudstjeneste i Sørbyhallen. Nu foregår gudstjenesterne i kirkerne igen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: OK til gudstjenester igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

OK til gudstjenester igen

Slagelse - 05. januar 2021 kl. 10:25 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Fra på søndag bliver der igen holdt gudstjenester i folkekirken. Sundhedsmyndighederne vurderer, at det igen er forsvarligt, og provst Ulla Thorbjørn Hansen regner med, at gudstjenesterne gennemføres i Slagelse Provsti.

Det forventelige, store rykind i kirkerne 24. december førte så sent som lillejuleaften til en skærpelse af de retningslinjer, der i forvejen gjaldt for gudstjenesterne. Det betød, at julegudstjenesterne i givet fald skulle gennemføres på en halv time og uden sang, og det betød reelt, at de fleste gudstjenester i juledagene blev aflyst.

Nu gælder de regler, der blev meldt ud 21. december, igen. Det betyder, at gudstjenesterne højst må vare 45-50 minutter. Derudover gælder fortsat retningslinjer omkring areal- og afstandskrav, udluftning, god hygiejne og brug af mundbind.

Menighedsråd og præster skal stadig lokalt overveje, i hvilket omfang der skal være fællessang ved gudstjenesterne. Alternativet kan være at lade en forsanger eller et lille kor synge, eller at organisten spiller alene. Det forventes, at der kommer klare retningslinjer om sang fra Kirkeministeriet, men som udgangspunkt bliver de lokale gudstjenester med sang.

- Vi synger. Med mindre vi får andet at vide fra sundhedsmyndighederne, siger Ulla Thorbjørn Hansen, der som præst oplevede den mærkeligste jul nogensinde.

Simon Daniel Buchwald Jensen, der er præst ved Sct. Mikkels Kirke i Slagelse, regner også med, at der skal synges ved højmessen i hans kirke på søndag. Han forestiller sig dog, at loftet for, hvor mange der kan komme ind i kirken, bliver sænket for netop at have mulighed for at synge.

Præsten regner også med, at de normale mindst seks salmer bliver skåret ned til tre eller fire.

- Om jeg glæder mig? Jeg var lige ved at sige som et barn til juleaften. Det var en mærkbar mangel ikke at være i kirke juleaften, siger Simon Daniel Buchwald Jensen og sammenligner det med, hvis man forestiller sig at komme hjem om aftenen 24. december, og der ikke står et pyntet juletræ i stuen.