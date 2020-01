Se billedserie Lars Hald (til højre) og formand Mogens Lindstrøm ved nytårsfesten. Det er 22. gang formanden arrangerer alkoholfri nytårsfest i Ringen og 10. gang Lars Hald deltager. 2019 festen havde 20 ædru deltagere og mange prøvede for første gang som voksne at komme ædru ind i det nye år. Foto: Ringen

Send til din ven. X Artiklen: Nytårsfest uden alkohol Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nytårsfest uden alkohol

Slagelse - 03. januar 2020 kl. 13:40 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når det alkoholfri fællesskab Ringen holder nytår, foregår meget som andre steder, startende med Hendes Majestæt Dronningens nytårstale.

Men på et punkt skiller man sig ud. Ingen bliver fulde, for alkohol holder medlemmerne af Ringen afstand til.

Formand Mogens Lindstrøm fortæller, at det er 22. gang han holder nytårsfest for medlemmerne i Ringen.

- Det er en tradition, som flere spørger ind til allerede i november, da det er vigtigt for mange at have et nytår, hvor alle er ædru, så der ikke kommer fristelsen fra »Kong Alkohol«, fortæller Mogens Lindstrøm.

Der var 20 medlemmer i Ringen, der istedet havde valgt »fristelsen« om at springe ædru ind i det nye år med energi og glæde til et fortsat selvbestemmende liv.

For halvdelen var det første gang, at de holdt alkoholfri nytårsaften.

- En sagde, da der blev skålet godt nytår i alkoholfri cider, at det var den bedste nytårsfest, han havde været med til i de seneste syv år, fortæller Mogens Lindstrøm.

For Lars Hald var dog ikke nyt at fejre alkoholfri nytår.

Han har været med de seneste 10 år og fortæller stolt, at den 5. januar har han været 100 procent ædru i 16. år. Hvilket han også markerede i Ringen.

Lars gav den den ekstra gas med fyrværkeri klokken 12. For som han sagde, så giver den ædru livsstil mulighed for at købe noget fyrværkeri med knald og effekter, istedet for sprut og guldøl.

Lars fortæller, at det var en nytårsaften for 16 år siden, hvor han næsten drak sig ihjel, der gjorde udslaget om at søge hjælp til at stoppe.

Det var ikke sjovt i starten, men han holdt fast. Fordi han kunne se, hvordan medlemmerne af fællesskabet i Ringen havde kunnet sætte flasken på hylden og alligevel smile, grine og også være lidt »tossede«.

Lars fortæller, at de oplevelser, som han har haft gennem de 16 år uden alkohol, har overgået hans fantasi.

- Jeg har været på Det Kongelige Teater, Det Ny Teater, været med Anja Andersen og Dream Team rundt i Europa, været til så mange koncerter over det ganske land, at jeg ikke har tal på det, til Madonna koncert, Rolling Stones flere gange, The Boss Bruce Springsteen flere gange, Metallica også flere gange og for nylig i Royal Arena til Björk, fortæller Lars.

Han holder fast på at markere sin årlige ædru dag i Ringen. Her bager hans mor hjemmebagt kage. Hun er nemlig også stolt over, at sønnen har holdt fast.

- Lars er et super eksempel på, at det kan lade sig gøre. Hans liv er ikke altid en dans på roser, men ved at han ikke drikker, så er det bare nemmere at tackle de bump, der kommer på vejen, siger Mogens Lindstrøm.