Nytårs-menuer stort set udsolgte

Skal nytårs-menuen bestilles udefra? Så er det absolut sidste udkald nu, hvor flere steder allerede melder totalt udsolgt.

Har du ikke allerede bestilt en nytårs-menu, så kan det blive mere end svært at nå det nu. Flere steder i Slagelse meldes allerede udsolgt.

Slagelse - 28. december 2020 kl. 18:00 Af Kim Brandt

Hvis du ikke selv orker at stå i køkkenet på årets sidste dag og kreere en nytårs-menu til dig selv og dine nærmeste, så er der rig mulighed for at få den - enten leveret eller som takeaway.

Men det begynder at knibe gevaldigt med at nå det, da de fleste spisesteder jo helst skal have bestillingerne i god tid.

Sjællandske greb mandag middag telefonen og ringede rundt til en håndfuld spisesteder, som alle reklamerer med en lækker nytårs-menu.

- Vi har kun omkring 20 kuverter tilbage, og når de er væk, så er der lukket, lyder det fra Slagter Thomsen på Bredegade.

Den travle ekspeditrice fortæller om et salg, der stort set minder om salget året før.

- Umiddelbart kan vi ikke mærke den store forskel, men jeg kan se, at det går stærkt nu, fortæller hun.

Slagter Thomsens Nytårsmenu består af muslinge velouté, krondyrs carpaccio, stegt oksemørbrad og moussekage og koster 349,- kroner.

Udsolgt, udsolgt og udsolgt Hos Roots4 i Stenstuegade meldes der om alt udsolgt. Her var sidste bestillingsdag den 26. december.

Hos Kok Amok i Vestsjællandscentret er meldingen næsten enslydende:

- Vi har udsolgt, fortæller indehaver Morten Enø, der tilføjer, at selskaberne - og dermed antallet af kuverter - nok er lidt færre i år end sidste år.

Ottestrup Forsamlingshus har i flere år tilbudt nytårsmenuer - og mandag var sidste frist for bestillinger.

- Vi sagde faktisk stop for omkring 200 bestillinger siden, fortæller Laila Karsberg, da avisen fanger hende mandag eftermiddag.

Dog oplever hun også, at en del mennesker ringer og aflyser af den ene eller anden grund - men så går muligheden blot videre til de næste, som ringer.

Som en af de få har Ottestrup Forsamlingshus i år også tilbudt en veganer-menu:

- Vi sælger ikke så mange af dem, men der er enkelte, som sætter stor pris på det, fortæller hun.

Ovenstående er dog kun et ganske lille udpluk af de restauranter/spisesteder i Slagelse, som tilbyder nytårs-menuer. Men at dømme ud fra meldingerne mandag, så er det absolut i 11. time, hvis du skal sikre dig en festlig nytårs-menu - uden selv at have kokkehuen på.

Et af de store, landsdækkende firmaer, Kokken & Jomfruen, som også har en afdeling i Slagelse ved Stop 39, har stadig åbent for bestillinger til både en nytårs-menu og en buffet.

- Men det begynder at knibe. Medmindre vi får udsolgt forinden, så kan man stadig nå det senest tirsdag den 29. december, oplyser Kokken & Jomfruen.