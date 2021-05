Artiklen: Nyt vejarbejde på motorvej: Her er der risiko for kø

Skal du ud og køre på motorvej i nærheden af Slagelse i den kommende tid, kan det ske, at du skal væbne dig med lidt mere tålmodighed end sædvanligt, da der fra 30. maj og to uger frem bliver lagt klimavenlig asfalt på cirka seks kilometer af E20 Vestmotorvejen ved Slagelse, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelse.

Risiko for kø

Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal regne med længere rejsetid.

I de perioder, hvor der ikke arbejdes, er der åbent for trafik i fuldt omfang.

Der køres dog periodevist på fræset eller uafstribet overflade. Derfor vil der være nedsat hastighed på strækningen i perioden.

Vejdirektoratet advarer om, at arbejdet er vejrafhængigt. Det kan derfor ske, at det må udskydes på grund af vejrforhold.

Information om hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken kan ses på www.trafikinfo.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.