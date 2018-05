Nyt varmeværk kommer til syne

- Vi regner med at kunne fyre op i kedlerne første gang i slutningen af november. Herefter går der nogle måneder, hvor vores mandskab skal trimme teknikken, så halm og flis forvandles til varmt vand på den mest optimale måde, siger Carsten Lunde. Han tilføjer, at det nye varmeværk ud over at spare miljøet for store mægder CO2 også vil sikre, at SK Forsyning kan fortsætte med at levere fjernvarme til nogen af de laveste priser i Danmark. Endelig bliver det også en lille udfordring, at fjernvarmevandet i Korsør med det nye værk skal løbe den anden vej i rørene i forhold til i dag. Her venter også noget oplæring og nogle justeringer.